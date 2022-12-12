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Президент и первая леди Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Президент и первая леди Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева Минуло 19 лет со дня смерти архитектора и созидателя современного Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
12 декабря 2022 г. 10:26
Президент и первая леди Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Минуло 19 лет со дня смерти архитектора и созидателя современного Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, 12 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, прибыв на Аллею почетного захоронения, посетили могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также возложили цветы к могиле спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой.

Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva visit grave of national leader Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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