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Президент Ильхам Алиев: На сегодня господдержкой воспользовались 13 тыс. семей шехидов и инвалидов войны

Президент Ильхам Алиев: На сегодня господдержкой воспользовались 13 тыс. семей шехидов и инвалидов войны В прошлом году были предприняты важные шаги в области поддержки семей шехидов и инвалидов войны. Государство предоставило квартиры 1500 семьям данной категории, а в 2021 году были предоставлены 3 тысячи квартир. В нынешнем году также будет предоставлено п
Внутренняя политика
10 января 2023 г. 18:49
Президент Ильхам Алиев: На сегодня господдержкой воспользовались 13 тыс. семей шехидов и инвалидов войны

В прошлом году были предприняты важные шаги в области поддержки семей шехидов и инвалидов войны. Государство предоставило квартиры 1500 семьям данной категории, а в 2021 году были предоставлены 3 тысячи квартир. В нынешнем году также будет предоставлено по меньшей мере 1500 квартир. Таким образом, государство предоставит квартиры всем лицам данной категории, пока еще стоящим в очереди.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.

Подчеркнув, что на сегодняшний день этими возможностями воспользовались 13 тысяч семей, глава государства сказал: "Это тоже является, если можно так сказать, только нашим новшеством среди стран, переживших войну, потому что во многих странах такой практики нет. Почему мы это делаем? Потому что это наш моральный долг перед этими семьями, и мы стараемся в пределах возможностей выполнять его".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 13,000 families of martyrs and those disabled in the war have benefited from state support
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Bu günədək 13 min şəhid ailəsi və müharibə əlili dövlət dəstəyindən faydalanıb”

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