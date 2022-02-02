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Президент: Горжусь тем, что мы выполнили свой долг перед историей

Президент: Горжусь тем, что мы выполнили свой долг перед историей Очень жаль, что старшее поколение не увидело этот день.
Внутренняя политика
2 февраля 2022 г. 18:23
Президент: Горжусь тем, что мы выполнили свой долг перед историей

Очень жаль, что старшее поколение не увидело этот день.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с молодежью.

Президент Ильхам Алиев сказал, что для нас Шуша была священным символом: "Многие наши города, можно сказать, каждый уголок нашей страны имеет особое историческое значение. Но Шуша имела огромное символическое значение".

Президент сказал, что встретил новость об освобождении Шуши с большой гордостью: "Я горжусь тем, что мы выполнили свой долг перед историей. Очень жаль, что старшее поколение не увидело этот день. Потому что десятки тысяч, а может и сотни тысяч азербайджанцев ушли из жизни, не увидев Шушу, не увидев свободу".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Qürur hissi keçirdim ki, biz tarix qarşısında öz vəzifə borcumuzu yerinə yetirdik"

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