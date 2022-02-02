Президент: Горжусь тем, что мы выполнили свой долг перед историей

Очень жаль, что старшее поколение не увидело этот день.

Очень жаль, что старшее поколение не увидело этот день.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с молодежью.

Президент Ильхам Алиев сказал, что для нас Шуша была священным символом: "Многие наши города, можно сказать, каждый уголок нашей страны имеет особое историческое значение. Но Шуша имела огромное символическое значение".

Президент сказал, что встретил новость об освобождении Шуши с большой гордостью: "Я горжусь тем, что мы выполнили свой долг перед историей. Очень жаль, что старшее поколение не увидело этот день. Потому что десятки тысяч, а может и сотни тысяч азербайджанцев ушли из жизни, не увидев Шушу, не увидев свободу".