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Президент: Гейдар Алиев всегда был человеком, защищающим интересы азербайджанского народа

Президент: Гейдар Алиев всегда был человеком, защищающим интересы азербайджанского народа Гейдар Алиев всегда был человеком, защищающим интересы азербайджанского народа, независимо от времени, независимо от политической ситуации.
Внутренняя политика
3 мая 2023 г. 13:37
Президент: Гейдар Алиев всегда был человеком, защищающим интересы азербайджанского народа

Гейдар Алиев всегда был человеком, защищающим интересы азербайджанского народа, независимо от времени, независимо от политической ситуации.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства сказал, что во времена Советского Азербайджана великий лидер более десяти лет руководил республикой, отстаивал интересы азербайджанского народа даже в рамках тех идеологических барьеров. "Он старался сделать все, чтобы мы сохранили свою идентичность. Многие шаги он предпринял в 1970-е-начале 1980-х гг. Сейчас мы видим, что те шаги были нацелены на то время, когда Азербайджан будет независимым", - отметил президент Азербайджана.

Он подчеркнул, что мероприятия, посвященные памяти великого года, будут продолжаться до конца года.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Heydər Əliyev həmişə Azərbaycan xalqının maraqlarını qoruyan bir şəxs olub"

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