Президент: Гейдар Алиев во все времена преданно служил родному народу

Гейдар Алиев во все времена преданно служил родному народу.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу.
Подчеркнув, что в период Советского Азербайджана – в 1969-82 годах он вывел Азербайджан с самых последних на самые передовые позиции, глава государства сказал: "Именно в те годы сформировался промышленный и экономический потенциал независимого Азербайджана. Кадры, подготовленные именно в те годы, и сегодня работают в независимом Азербайджане, обеспечивая наше общее развитие".