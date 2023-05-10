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Президент: Гейдар Алиев во все времена преданно служил родному народу

Президент: Гейдар Алиев во все времена преданно служил родному народу Гейдар Алиев во все времена преданно служил родному народу.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 10:42
Президент: Гейдар Алиев во все времена преданно служил родному народу

Гейдар Алиев во все времена преданно служил родному народу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

Подчеркнув, что в период Советского Азербайджана – в 1969-82 годах он вывел Азербайджан с самых последних на самые передовые позиции, глава государства сказал: "Именно в те годы сформировался промышленный и экономический потенциал независимого Азербайджана. Кадры, подготовленные именно в те годы, и сегодня работают в независимом Азербайджане, обеспечивая наше общее развитие".

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Версия на английском языке President: Heydar Aliyev faithfully served his native people at all times
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Heydər Əliyev bütün dövrlərdə doğma xalqına sədaqətlə xidmət etmişdir"

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