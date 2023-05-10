Президент: Гейдар Алиев во все времена преданно служил родному народу

Гейдар Алиев во все времена преданно служил родному народу.

Гейдар Алиев во все времена преданно служил родному народу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

Подчеркнув, что в период Советского Азербайджана – в 1969-82 годах он вывел Азербайджан с самых последних на самые передовые позиции, глава государства сказал: "Именно в те годы сформировался промышленный и экономический потенциал независимого Азербайджана. Кадры, подготовленные именно в те годы, и сегодня работают в независимом Азербайджане, обеспечивая наше общее развитие".