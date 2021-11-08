Президент: Где же эта непобедимая армянская армия?

"В период оккупации Армения придумывала мифы о своей армии, о якобы воинственных солдатах "непобедимой армянской армии". Где же эта непобедимая армянская армия? Она разгромлена, мы уничтожили ее всего за 44 дня. Просили пощады, пали на колени".

"В период оккупации Армения придумывала мифы о своей армии, о якобы воинственных солдатах "непобедимой армянской армии". Где же эта непобедимая армянская армия? Она разгромлена, мы уничтожили ее всего за 44 дня. Просили пощады, пали на колени".

Как сообщает Report, об этом 8 ноября заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

"Приняв наши условия, подписав в ночь с 9 на 10 ноября акт о капитуляции, подняли белый флаг", - отметил Президент.