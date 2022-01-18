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Президент: Фонд Гейдара Алиева имеет исключительные заслуги в продвижении Азербайджана в мире

Президент: Фонд Гейдара Алиева имеет исключительные заслуги в продвижении Азербайджана в мире "Сегодня в независимом Азербайджане традиции благотворительности, заложенные Гаджи Зейналабдином Тагиевым продолжаются, получили широкий размах. Должен отметить, что не только в Азербайджане, но и на Южном Кавказе самым крупным благотворителем в этой обла
Внутренняя политика
18 января 2022 г. 15:06
Президент: Фонд Гейдара Алиева имеет исключительные заслуги в продвижении Азербайджана в мире
Ильхам Алиев

"Сегодня в независимом Азербайджане традиции благотворительности, заложенные Гаджи Зейналабдином Тагиевым продолжаются, получили широкий размах. Должен отметить, что не только в Азербайджане, но и на Южном Кавказе самым крупным благотворителем в этой области является Фонд Гейдара Алиева".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 января на открытии памятника меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Баку.

"Фонд Гейдара Алиева был создан около 20 лет назад, и на протяжении всех этих лет основной целью, задачей Фонда является оказание помощи людям, пропаганда азербайджанской культуры в мире, вклад в области образования, здравоохранения, культуры, искусства, науки. Фонд Гейдара Алиева имеет исключительные заслуги в продвижении Азербайджана в мире как мультикультурного государства, как современного государства. Именно благодаря деятельности Фонда Азербайджан стал более узнаваемым, и именно этот фактор помог нам во время Второй Карабахской войны. Потому что азербайджанский народ хорошо знает, что в то время армянское лобби и его покровители выдумывали невероятную ложь об Азербайджане и вбрасывали ее в медиа пространство. Однако на протяжении многих лет деятельность Фонда Гейдара Алиева в различных странах и признание Азербайджана как современного, прогрессивного государства подавляли эту пропаганду", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке President: Heydar Aliyev Foundation has exceptional services in promoting Azerbaijan as a modern state
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanın müasir dövlət kimi dünyada tanıdılmasında Heydər Əliyev Fondunun müstəsna xidmətləri var"

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