Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет

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https://static.report.az/photo/fd0a6c41-bcc5-3a88-82f9-1ddbbca76a7f.jpg https://static.report.az/photo/fd0a6c41-bcc5-3a88-82f9-1ddbbca76a7f.jpg Президент Ильхам Алиев