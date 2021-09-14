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Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет

Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет "Мы будем предпринимать необходимые шаги по развитию каждого района. Завершение основных инфраструктурных проектов не означает, что мы прекратим оказывать эту финансовую и материальную поддержку. Нет, мы будем оказывать ее, но в целенаправленной форме, с
Внутренняя политика
14 сентября 2021 г. 15:23
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
Президент Ильхам Алиев

"Мы будем предпринимать необходимые шаги по развитию каждого района. Завершение основных инфраструктурных проектов не означает, что мы прекратим оказывать эту финансовую и материальную поддержку. Нет, мы будем оказывать ее, но в целенаправленной форме, с условием соблюдения всех правил. Кроме того, арестованные главы исполнительной власти – речь идет не только о Джалилабадском и Шамкирском районах – грубо нарушали тендерные процедуры и в других районах".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

"То есть, на тендерах, связанных с реализацией проектов, осуществляемых по государственной линии, государственных закупок, обычно побеждали компании, близкие к главе исполнительной власти или его заместителю. Почему? Потому что и здесь факты взяточничества и присвоения получали массовый характер, что наносит значительный ущерб государственному бюджету. Если бы не было фактов коррупции, взяточничества, то, посмотрите, насколько вырос бы наш государственный бюджет, насколько расширились бы наши возможности. Дополнительную прибыль, получаемую в результате проводимых сегодня реформ, мы направляем, в первую очередь, на улучшение уровня жизни людей. Идет девятый месяц года. Но благодаря прозрачности, реформам в государственном бюджете образовался профицит, значительную часть которого мы вновь направляем на социальную защиту людей", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке President: "If it hadn’t been for the cases of corruption and bribery, our state budget would have significantly increased"
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Əgər korrupsiya, rüşvətxorluq halları olmasaydı, baxın, bizim dövlət büdcəmiz nə qədər artardı"

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