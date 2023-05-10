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Президент: Доверие, оказанное Гейдару Алиеву, еще раз продемонстрировало мудрость азербайджанского народа

Президент: Доверие, оказанное Гейдару Алиеву, еще раз продемонстрировало мудрость азербайджанского народа Доверие, оказанное Гейдару Алиеву, еще раз продемонстрировало мудрость азербайджанского народа.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 10:46
Президент: Доверие, оказанное Гейдару Алиеву, еще раз продемонстрировало мудрость азербайджанского народа

Доверие, оказанное Гейдару Алиеву, еще раз продемонстрировало мудрость азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Напомнив, что в октябре 1993 года Гейдар Алиев подавляющим большинством голосов был избран президентом Азербайджанской Республики, глава государства сказал, что сразу же начались серьезные реформы, были проведены реформы в политической сфере, обеспечены все свободы. "Были отменены антидемократические правила цензуры, введенные тандемом НФА-Мусават. Азербайджан открылся миру, был положен конец международной изоляции", - добавил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: The trust placed in Heydar Aliyev once again demonstrated wisdom of the Azerbaijani people
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Heydər Əliyevə göstərilən inam Azərbaycan xalqının müdrikliyini bir daha nümayiş etdirdi"

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