Президент: Доверие, оказанное Гейдару Алиеву, еще раз продемонстрировало мудрость азербайджанского народа

Доверие, оказанное Гейдару Алиеву, еще раз продемонстрировало мудрость азербайджанского народа.

Доверие, оказанное Гейдару Алиеву, еще раз продемонстрировало мудрость азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Напомнив, что в октябре 1993 года Гейдар Алиев подавляющим большинством голосов был избран президентом Азербайджанской Республики, глава государства сказал, что сразу же начались серьезные реформы, были проведены реформы в политической сфере, обеспечены все свободы. "Были отменены антидемократические правила цензуры, введенные тандемом НФА-Мусават. Азербайджан открылся миру, был положен конец международной изоляции", - добавил президент Ильхам Алиев.