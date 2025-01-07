Президент: До конца этого года почти в 30 населенных пунктах разместятся бывшие переселенцы

За три года мы сумели вернуть бывших переселенцев в 10 населенных пунктов. Более 10 тысяч переселенцев уже обеспечены домами и живут в них. В целом, там уже живет около 30 тысяч человек, работают на различных должностях, в строительстве, на госслужбе и в

За три года мы сумели вернуть бывших переселенцев в 10 населенных пунктов. Более 10 тысяч переселенцев уже обеспечены домами и живут в них. В целом, там уже живет около 30 тысяч человек, работают на различных должностях, в строительстве, на госслужбе и в других сферах.

Как сообщает Report , эти слова президент Ильхам Алиев сказал 7 января в интервью местным телеканалам.

"В наши планы на этот год входит возвращение бывших переселенцев в еще около 20 населенных пунктов. Эти города и села уже выбраны, реализуются проекты. Во многих селах и городах сейчас идут строительные работы, и до конца этого года почти в 30 населенных пунктах разместятся бывшие переселенцы", - отметил глава государства.