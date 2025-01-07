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Президент: До конца этого года почти в 30 населенных пунктах разместятся бывшие переселенцы

Президент: До конца этого года почти в 30 населенных пунктах разместятся бывшие переселенцы За три года мы сумели вернуть бывших переселенцев в 10 населенных пунктов. Более 10 тысяч переселенцев уже обеспечены домами и живут в них. В целом, там уже живет около 30 тысяч человек, работают на различных должностях, в строительстве, на госслужбе и в
Внутренняя политика
7 января 2025 г. 22:06
Президент: До конца этого года почти в 30 населенных пунктах разместятся бывшие переселенцы

За три года мы сумели вернуть бывших переселенцев в 10 населенных пунктов. Более 10 тысяч переселенцев уже обеспечены домами и живут в них. В целом, там уже живет около 30 тысяч человек, работают на различных должностях, в строительстве, на госслужбе и в других сферах.

Как сообщает Report, эти слова президент Ильхам Алиев сказал 7 января в интервью местным телеканалам.

"В наши планы на этот год входит возвращение бывших переселенцев в еще около 20 населенных пунктов. Эти города и села уже выбраны, реализуются проекты. Во многих селах и городах сейчас идут строительные работы, и до конца этого года почти в 30 населенных пунктах разместятся бывшие переселенцы", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: By end of this year, former IDPs will be settled in about 30 settlements
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Bu ilin sonuna qədər 30-a yaxın yaşayış məntəqəsində keçmiş köçkünlər məskunlaşacaqlar

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