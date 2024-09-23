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Президент: Для возрождения Карабаха и Восточного Зангезура проводятся масштабные работы

Президент: Для возрождения Карабаха и Восточного Зангезура проводятся масштабные работы Общая сумма средств, которые потрачены на возрождение Карабаха и Восточного Зангезура после окончания войны, и которые планируется потратить до конца этого года, составляет 19 млрд манатов. Абсолютное большинство этих средств потрачено на инфраструктурные
Внутренняя политика
23 сентября 2024 г. 13:56
Президент: Для возрождения Карабаха и Восточного Зангезура проводятся масштабные работы

Общая сумма средств, которые потрачены на возрождение Карабаха и Восточного Зангезура после окончания войны, и которые планируется потратить до конца этого года, составляет 19 млрд манатов. Абсолютное большинство этих средств потрачено на инфраструктурные проекты.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

Отметив, что в Карабахе и Восточном Зангезуре уже поселены более 8 тысяч бывших переселенцев, их число с каждым годом будет расти, глава государства коснулся инфраструктурных проектов, реализуемых на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что строятся школы, больницы, социальные объекты, закладываются села. "Словом, ведется широкомасштабная работа для возрождения Карабаха и Восточного Зангезура", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun dirçəldilməsi üçün genişmiqyaslı işlər aparılır

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