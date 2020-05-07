Президент: Для приобретения медицинского оборудования уже находятся дополнительно 150 миллионов манатов

Закупается все необходимое медицинское оборудование. Как вам известно, из резервного фонда Президента выделено 100 миллионов манатов для приобретения медицинского оборудования, принадлежностей и правильной организации работы. Это – первый транш, в состоянии готовности уже находятся дополнительно 150 миллионов манатов, при необходимости мы используем и их.

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку.

"Конечно, все эти комплексные меры – тестирование, функционирование больниц, лабораторий и профессионализм врачей, правильная организация работы позволили нам в настоящее время, как мы и хотели, выйти из этой ситуации с малыми потерями. Смерть каждого человека – большая трагедия для его близких, родственников, жизнь каждого человека очень ценна для нас. Но все в мире познается в сравнении, и когда мы видим, что в развитых странах ежедневно умирают сотни людей, а подчас и больше тысячи человек, то, конечно, работа, проделанная в Азербайджане в этой области, имеет особое значение, и это видят все. Даже в странах, где численность населения такая же, как у нас, тоже уже давно ежедневно умирают сотни людей. Здравоохранение этих стран всегда приводилось в пример во всем мире, в том числе и нам. Однако в этот период каждый увидел, что ситуация там достигла пиковой критической отметки. Поэтому, конечно, при сравнении работа, проделанная Азербайджанским государством, имеет значительное преимущество. Основное внимание мы уделяем сохранению ситуации под контролем, и на первом этапе это нам удалось. Поэтому принятие комплексных мер, в том числе постепенное введение карантинного режима в соответствии с ситуацией, его ужесточение и в последние дни смягчение – все это взвешенные шаги", - сказал Президент.