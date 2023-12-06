Президент: Делаем все возможное, чтобы создать максимально благоприятные условия для вынужденных переселенцев

Мы стараемся сделать все возможное, чтобы создать максимально благоприятные жизненные условия для вынужденных переселенцев, они этого заслуживают. Они также испытали психологическую травму.

Мы стараемся сделать все возможное, чтобы создать максимально благоприятные жизненные условия для вынужденных переселенцев, они этого заслуживают. Они также испытали психологическую травму.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом ADA совместно с Центром анализа международных отношений.

"Мы хотим, чтобы этот процесс пошел ускоренными темпами. Но мы понимаем, что нужно добиться этого, опираясь на лучшие традиции архитектурной практики, на основе лучших технологий, применения зеленых технологий, а также создания лучших условий", - подчеркнул глава государства.