Президент: И враг говорит сегодня, что "Карабах - это Азербайджан!"

Враг который говорил "Карабах - это Армения и точка", сегодня говорит "Карабах - это Азербайджан!

Враг, который говорил, что "Карабах - это Армения и точка", сегодня говорит "Карабах - это Азербайджан!"

Как сообщает Report, об этом заявил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, президент Ильхам Алиев, выступая 30 апреля перед личным составом N-ской воинской части по случаю 23-й годовщины создания Сил специального назначения.

"В течение многих лет я заявлял об этом, старался, чтобы руководство Армении, наконец, осознало, что азербайджанский народ и руководство Азербайджана, азербайджанская армия никогда не смирятся с этой оккупацией. Я официально заявлял, что любой ценой мы заберем наши земли у врага, восстановим нашу территориальную целостность. Так и случилось", - подчеркнул президент.