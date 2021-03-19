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Президент даровал им свободу

Президент даровал им свободу Кроме того, из лечебного учреждения на свободу вышли 6 осужденных, которые были помилованы
Внутренняя политика
19 марта 2021 г. 17:44
Президент даровал им свободу

Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц" было приведено в исполнение в учреждении по отбыванию наказания № 6 и лечебном учреждении №15 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как сообщает Report, из исправительного учреждения № 6 26 заключенным были представлены справки об освобождении. Сроки заключения еще 14 человек были уменьшены наполовину.

В то же время из колонии № 15 были освобождены 18 человек. Неотбытая часть наказания еще 2 человек была сокращена вдвое.

Кроме того, из лечебного учреждения на свободу вышли 6 осужденных, которые были помилованы. Неотбытая часть наказания 1 осужденного была сокращена наполовину.

Помилованные лица поблагодарили президента Ильхама Алиева.

Подписанное президентом Ильхамом Алиевым 18 марта распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц" распространяется в общей сложности на 625 человек. С утра 19 марта распоряжение Президента о помиловании приведено в исполнении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident onları azadlığa qovuşdurdu - VİDEO

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