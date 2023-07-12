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Президент дал всестороннюю оценку событиям в Гедабеке - МНЕНИЕ

Президент дал всестороннюю оценку событиям в Гедабеке - МНЕНИЕ Президент Ильхам Алиев дал всестороннюю оценку событиям в Гедабеке.
Внутренняя политика
12 июля 2023 г. 15:46
Президент дал всестороннюю оценку событиям в Гедабеке - МНЕНИЕ

Президент Ильхам Алиев дал всестороннюю оценку событиям в Гедабеке.

Такое мнение высказал Report депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев.

По его словам, глава государства внес ясность в вопросы касательно этого процесса:

"Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что на этой территории действительно существует экологическая проблема, и с сожалением отметил, что ее не удалось вовремя предотвратить. Он подчеркнул, что как Министерство экологии и природных ресурсов, так и представители действующей там компании обязательно должны были отреагировать своевременно и предотвратить эту проблему".

Депутат напомнил, что президент также высказал мнение о правоохранительных органах и высоко оценил деятельность азербайджанской полиции: "По сравнению с полицейскими зарубежных стран, азербайджанские полицейские предприняли гуманные шаги. Забрасывание полиции камнями и грубое поведение не вписываются ни в какие рамки. Созданной в связи с событиями комиссии поручено выявить виновных. Они понесут заслуженное наказание".

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Версия на азербайджанском языке "Prezident Gədəbəydə baş verən hadisələrə yerində və hərtərəfli qiymət verdi" - RƏY

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