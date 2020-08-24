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Президент дал поручения новым главам ИВ

Президент дал поручения новым главам ИВ "Вы в своей работе всегда должны быть вместе с людьми"
Внутренняя политика
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24 августа 2020 г. 15:23
Президент дал поручения новым главам ИВ
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24 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

Как сообщает Report, глава государства дал поручения новым главам ИВ:

"Вы в своей работе всегда должны быть вместе с людьми. Люди должны чувствовать вашу заботу. Вы должны побывать в каждом селе, встретиться с гражданами, от них услышать об имеющихся проблемах и решить их. Я говорил об этом несколько раз, еще раз хочу сказать: если все проблемы, имеющиеся в селах нашей страны, будут решены, то, можно сказать, что мы сможем поднять нашу работу на более высокий уровень".

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Версия на азербайджанском языке Prezident yeni icra başçılarına tapşırıqlar verdi

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