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    Президент дал поручения для устранения невыносимой ситуации в заповеднике "Янардаг"

    Условия здесь не соответствуют сегодняшнему уровню развития нашей страны

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня, после участия на церемонии открытия автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли, президент Ильхам Алиев осмотрел Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг".

    Как сообщает Report, ознакомившись с ситуацией в заповеднике, глава государства заявил, что ситуация здесь невыносима.

    Глава государства отметил, что в заповедник приходят как граждане Азербайджана, так и многочисленные туристы и условия здесь не соответствуют сегодняшнему уровню развития нашей страны.

    Президент Ильхам Алиев дал конкретные поручения соответствующим правительственным структурам, чтобы в короткие сроки устранить эту невыносимую ситуацию, создав отвечающие высоким стандартам условия для граждан Азербайджана и туристов.

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