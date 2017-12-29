Президент дал поручения для устранения невыносимой ситуации в заповеднике "Янардаг"

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня, после участия на церемонии открытия автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли, президент Ильхам Алиев осмотрел Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг".

Как сообщает Report, ознакомившись с ситуацией в заповеднике, глава государства заявил, что ситуация здесь невыносима.

Глава государства отметил, что в заповедник приходят как граждане Азербайджана, так и многочисленные туристы и условия здесь не соответствуют сегодняшнему уровню развития нашей страны.

Президент Ильхам Алиев дал конкретные поручения соответствующим правительственным структурам, чтобы в короткие сроки устранить эту невыносимую ситуацию, создав отвечающие высоким стандартам условия для граждан Азербайджана и туристов.