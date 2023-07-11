Президент дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе

У инцидента в Гедабекском районе была и естественная причина.

У инцидента в Гедабекском районе была и естественная причина.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

"Дело в том, что иностранная компания пришла сюда делать деньги. Мы не возражаем — компания вложила инвестиции и создала рабочие места. Ясно, что они приходят сюда не благотворительностью заниматься, а заработать деньги. Но это не значит, что должна уничтожаться наша природа. Это не означает, что у людей должны быть захвачены пастбища и поля. Это не значит, что должно быть создано второе озеро с отходами без соответствующего на то разрешения. Кто им разрешил? Видимо, они либо сговорились с министерством экологии и природных ресурсов, либо сделали это самостоятельно", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что дело требует тщательного расследования, прокуратуре и другим соответствующим ведомствам даны все необходимые поручения. "Когда я услышал об этом, я позвонил премьер-министру и поручил ему обязательно создать комиссию и отправить их на место происшествия. Что же я об этом должен был сказать?! А сам министр экологии не знал, что самому нужно туда ехать?! Я сказал, поезжайте туда, поговорите на месте с людьми, возьмите пробы воздуха и земли, привлеките международных экспертов. Поскольку министерство само стало причиной этого инцидента, возможно, оно постарается замять это дело. Поэтому пусть эксперты дадут оценки: в какой степени эксплуатация данных месторождений вредит здоровью людей, природе или не вредит? Ответа на сегодняшний день нет. Да, проведено совещание в Кабинете Министров, там было сделано заявление. Прочитавший это заявление не поймет ничего из того, о чем там говорится; какова была цель этого заявления? Завуалировать дело или же уделить внимание данному вопросу какими-то общими словами. Я дал конкретное поручение, конкретное. Где результаты экспертизы? Сколько времени прошло? Прошло около месяца. Никто не докладывает мне. Ни Кабинет Министров, ни министерство экологии и природных ресурсов. Считают, что я забыл об этом. Нет, я ничего не забываю. Хочу еще раз сказать, что те, кто закидали полицию камнями, должны постыдиться перед своей семьей, перед детьми, перед членами семьи, перед общественностью. Потому что общественность видела эту безобразную картину. Но это не значит, что все произошло беспричинно. Поэтому я поручаю, даю неделю. Как мне, так и общественности должна быть представлена информация и вопрос расследован", - отметил президент Ильхам Алиев.