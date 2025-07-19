Президент: Число возвращающихся на освобожденные территории граждан в дальнейшем будет расти

Количество людей, возвращающихся на освобожденные территории, в дальнейшем будет расти.

Количество людей, возвращающихся на освобожденные территории, в дальнейшем будет расти.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

"Потому что в первые четыре года мы в основном занимались инфраструктурными проектами. Большую их часть мы, можно сказать, завершили", - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что после завершения инфраструктурных проектов на строительство жилых домов будет направлено больше средств.

"Выполнение такого объема работ в краткие сроки показывает, насколько талантлив наш народ", - отметил Ильхам Алиев.