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Президент: Число возвращающихся на освобожденные территории граждан в дальнейшем будет расти

Президент: Число возвращающихся на освобожденные территории граждан в дальнейшем будет расти Количество людей, возвращающихся на освобожденные территории, в дальнейшем будет расти.
Внутренняя политика
19 июля 2025 г. 20:08
Президент: Число возвращающихся на освобожденные территории граждан в дальнейшем будет расти

Количество людей, возвращающихся на освобожденные территории, в дальнейшем будет расти.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

"Потому что в первые четыре года мы в основном занимались инфраструктурными проектами. Большую их часть мы, можно сказать, завершили", - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что после завершения инфраструктурных проектов на строительство жилых домов будет направлено больше средств.

"Выполнение такого объема работ в краткие сроки показывает, насколько талантлив наш народ", - отметил Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Azad edilmiş ərazilərə qayıdan insanların sayı bundan sonra daha çox artacaq

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