Президент: Число возвращающихся на освобожденные территории граждан в дальнейшем будет расти

Количество людей, возвращающихся на освобожденные территории, в дальнейшем будет расти.
Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума.
"Потому что в первые четыре года мы в основном занимались инфраструктурными проектами. Большую их часть мы, можно сказать, завершили", - добавил глава государства.
Президент подчеркнул, что после завершения инфраструктурных проектов на строительство жилых домов будет направлено больше средств.
"Выполнение такого объема работ в краткие сроки показывает, насколько талантлив наш народ", - отметил Ильхам Алиев.