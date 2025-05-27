Президент: Число наших восстановленных городов и сел достигло пятнадцати

Число наших городов и сел, восстановленных на освобожденных от оккупации территориях, достигло 15.

Красивые дома, дороги, электричество, природный газ, вода, приусадебные участки – есть все возможности для того, чтобы жить и работать. Жить на лоне такой живописной природы, да еще и на своей земле, вам, конечно, я уверен, очень приятно. Это большое счастье.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в село Бейлик Лачынского района.

"После того, как был положен конец тридцатилетней армянской оккупации во всех районах немедленно был дан старт строительно-восстановительным работам, села, подвергшиеся армянскому вандализму, были отстроены заново. Армяне сровняли с землей и село Бейлик. Теперь создан прекрасный населенный пункт. Рядом, по соседству с вашим селом когда-то было село Сус, а на той стороне - Забух, город Лачын. В настоящее время в Лачынском районе уже восстановлено четыре населенных пункта. Но в целом число наших восстановленных городов и сел достигло пятнадцати. Все это мы сделали за короткий срок, и работы продолжаются. На всех освобожденных территориях ведутся широкомасштабные работы, чтобы наши граждане как можно скорее вернулись на свои земли", - подчеркнул глава государства.