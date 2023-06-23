Президент: Численность личного состава Сил специального назначения значительно увеличена

Численность Сил специального назначения Министерства обороны значительно увеличена. В период войны спецназ Министерства обороны проявил особый героизм и профессионализм.

Численность Сил специального назначения Министерства обороны значительно увеличена. В период войны спецназ Министерства обороны проявил особый героизм и профессионализм.

Как сообщает Report, об этом 23 июня заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Подчеркнув, что численность морских пехотинцев Министерства обороны увеличена в несколько раз и этот рост продолжается, глава государства сказал: "Государственная пограничная служба, Внутренние войска, Служба государственной безопасности, Служба внешней разведки - численность сил специального назначения этих структур многократно увеличена".

Президент отметил, что эта большая сила имеет одну цель - защитить нашу территорию, обеспечить территориальную целостность нашей страны и в случае угрозы нашей безопасности нанести сокрушительные удары по силам противника.