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Президент: Через несколько месяцев в Агдаме начнет заново отстраиваться стадион "Имарет"

Президент: Через несколько месяцев в Агдаме начнет заново отстраиваться стадион "Имарет" Как и все другие города, сегодня реконструируется и Агдам. В частности, через несколько месяцев в городе Агдам начнет заново отстраиваться стадион "Имарет".
Внутренняя политика
21 декабря 2023 г. 14:38
Президент: Через несколько месяцев в Агдаме начнет заново отстраиваться стадион Имарет

Как и все другие города, сегодня реконструируется и Агдам. В частности, через несколько месяцев в городе Агдам начнет заново отстраиваться стадион "Имарет".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 21 декабря во время выступления перед матчем между "Карабахом" Агдама и MOİK Баку в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди.

"Независимо от результатов сегодняшнего матча, победитель известен. Победителем являются азербайджанский народ, Азербайджанское государство. Встреча "Карабаха" и Центрального спортивного клуба армии в сегодняшнем матче, конечно, имеет большое символическое значение. Единство Карабаха-Армии-Народа является главным источником нашей Победы", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Reconstruction of Imarat Stadium in Aghdam city to begin in a few months
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Bir neçə aydan sonra Ağdam şəhərində “İmarət” stadionunun yenidən inşasına başlanılacaq"

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