Президент: Через несколько месяцев в Агдаме начнет заново отстраиваться стадион "Имарет"

Как и все другие города, сегодня реконструируется и Агдам. В частности, через несколько месяцев в городе Агдам начнет заново отстраиваться стадион "Имарет".

Как и все другие города, сегодня реконструируется и Агдам. В частности, через несколько месяцев в городе Агдам начнет заново отстраиваться стадион "Имарет".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 21 декабря во время выступления перед матчем между "Карабахом" Агдама и MOİK Баку в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди.

"Независимо от результатов сегодняшнего матча, победитель известен. Победителем являются азербайджанский народ, Азербайджанское государство. Встреча "Карабаха" и Центрального спортивного клуба армии в сегодняшнем матче, конечно, имеет большое символическое значение. Единство Карабаха-Армии-Народа является главным источником нашей Победы", - подчеркнул глава государства.