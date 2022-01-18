Президент: Благотворительность - черта, которая всегда была присуща азербайджанскому народу

14:38 "После войны по моей инициативе был создан Фонд возрождения Карабаха и Фонд YAŞAT".

"После войны по моей инициативе был создан Фонд возрождения Карабаха и Фонд YAŞAT".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на открытии памятника меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Баку.

"Граждане Азербайджана, а также компании добровольно перечисляют средства в Фонды возрождения Карабаха и YAŞAT. За счет этих средств сотни ветеранов получают лечение, возвращаются к жизни, восстанавливают свое здоровье как в Азербайджане, так и за его пределами. Это в очередной раз демонстрирует, что благотворительность всегда была присуща азербайджанскому народу. Нужно было создать для этого условия, государство должно было поддержать эту политику, и мы сегодня это наблюдаем", - сказал глава государства.