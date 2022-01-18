О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Благотворительность - черта, которая всегда была присуща азербайджанскому народу

Президент: Благотворительность - черта, которая всегда была присуща азербайджанскому народу 14:38 "После войны по моей инициативе был создан Фонд возрождения Карабаха и Фонд YAŞAT".
Внутренняя политика
18 января 2022 г. 14:59
Президент: Благотворительность - черта, которая всегда была присуща азербайджанскому народу
0 : 00
0 : 00

"После войны по моей инициативе был создан Фонд возрождения Карабаха и Фонд YAŞAT".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на открытии памятника меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Баку.

"Граждане Азербайджана, а также компании добровольно перечисляют средства в Фонды возрождения Карабаха и YAŞAT. За счет этих средств сотни ветеранов получают лечение, возвращаются к жизни, восстанавливают свое здоровье как в Азербайджане, так и за его пределами. Это в очередной раз демонстрирует, что благотворительность всегда была присуща азербайджанскому народу. Нужно было создать для этого условия, государство должно было поддержать эту политику, и мы сегодня это наблюдаем", - сказал глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Aliyev says charity has always been an integral part of Azerbaijani people
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Xeyriyyəçilik hər zaman Azərbaycan xalqının ayrılmaz əlaməti olub”

Самое читаемое

Первый канал России называет Баку восточным Парижем
Видео"Первый канал" России называет Баку восточным Парижем
16 января 2022 г. 14:36
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
13 января 2022 г. 16:04
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
17 января 2022 г. 13:08
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
15 января 2022 г. 16:40
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана за награду
Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана за награду
12 января 2022 г. 17:03
На юге Ирана произошло два землетрясения
На юге Ирана произошло два землетрясения
16 января 2022 г. 11:30
Профессор Парвана Гаджиева: Пока «таблеток долгожителей» нет, но результат не за горами
Профессор Парвана Гаджиева: Пока «таблеток долгожителей» нет, но результат не за горами
15 января 2022 г. 15:05
Ильхам Алиев наградил учителей школы имени академика Зарифы Алиевой в Украине
Ильхам Алиев наградил учителей школы имени академика Зарифы Алиевой в Украине
12 января 2022 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi