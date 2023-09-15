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Президент: Благодаря усилиям Гейдара Алиева в Азербайджане создана прозрачная финансовая и аудиторская система

Президент: Благодаря усилиям Гейдара Алиева в Азербайджане создана прозрачная финансовая и аудиторская система Благодаря именно неустанным усилиям, стальной воле Гейдара Алиева на пути построения демократического, правового государства в Азербайджане была создана прозрачная финансовая и аудиторская система. В этот год празднования 100-летия со дня его рождения мы
Внутренняя политика
15 сентября 2023 г. 19:10
Президент: Благодаря усилиям Гейдара Алиева в Азербайджане создана прозрачная финансовая и аудиторская система

Благодаря именно неустанным усилиям, стальной воле Гейдара Алиева на пути построения демократического, правового государства в Азербайджане была создана прозрачная финансовая и аудиторская система. В этот год празднования 100-летия со дня его рождения мы видим динамично развивающуюся сильную экономику, основа которой была заложена великим лидером.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам международной научно-практической конференции на тему "Устойчивое развитие. Отчетность. Прозрачность".

В послании также отмечено, что общенациональный лидер, видевший единственный путь возрождения экономики страны, которая в первые годы независимости потерпела крах, в переходе к рыночной экономике и интеграции в мировую экономику, дал старт крупномасштабным реформам. Принятые под его руководством фундаментальные меры в области совершенствования корпоративного управления, поддержки свободной конкурентной среды выдвинули на первый план развитие свободного предпринимательства. В то же время дальновидная политика, большой государственный опыт и стратегическое видение Гейдара Алиева, наряду с обеспечением экономического развития страны, заложили основу нашей многовекторной экономической политики, позволили Азербайджану завоевать в мире репутацию надежного партнера.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Thanks to Heydar Aliyev's efforts, a transparent financial and audit system was established in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Heydər Əliyevin səyləri sayəsində Azərbaycanda şəffaf maliyyə və audit sistemi qurulub"

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