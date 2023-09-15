Президент: Благодаря усилиям Гейдара Алиева в Азербайджане создана прозрачная финансовая и аудиторская система

Благодаря именно неустанным усилиям, стальной воле Гейдара Алиева на пути построения демократического, правового государства в Азербайджане была создана прозрачная финансовая и аудиторская система. В этот год празднования 100-летия со дня его рождения мы

Благодаря именно неустанным усилиям, стальной воле Гейдара Алиева на пути построения демократического, правового государства в Азербайджане была создана прозрачная финансовая и аудиторская система. В этот год празднования 100-летия со дня его рождения мы видим динамично развивающуюся сильную экономику, основа которой была заложена великим лидером.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам международной научно-практической конференции на тему "Устойчивое развитие. Отчетность. Прозрачность".

В послании также отмечено, что общенациональный лидер, видевший единственный путь возрождения экономики страны, которая в первые годы независимости потерпела крах, в переходе к рыночной экономике и интеграции в мировую экономику, дал старт крупномасштабным реформам. Принятые под его руководством фундаментальные меры в области совершенствования корпоративного управления, поддержки свободной конкурентной среды выдвинули на первый план развитие свободного предпринимательства. В то же время дальновидная политика, большой государственный опыт и стратегическое видение Гейдара Алиева, наряду с обеспечением экономического развития страны, заложили основу нашей многовекторной экономической политики, позволили Азербайджану завоевать в мире репутацию надежного партнера.