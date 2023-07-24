Президент: Баку уже стал международным местом проведения крупных спортивных мероприятий

Баку уже стал международным местом проведения крупных спортивных мероприятий.

Баку уже стал международным местом проведения крупных спортивных мероприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"В 2017 году мы также провели Игры исламской солидарности. Можете себе представить - I Европейские игры в 2015 году и Игры исламской солидарности в 2017 году - в одном городе за два года. И это также является демонстрацией того, что представляет собой Азербайджан, который находится на стыке Европы и Азии. Республика является как частью мусульманского мира, так и частью Европы. Наша страна обладает очень уникальным местоположением. Политика страны и состояние ее общества являются отражением этого", - отметил глава государства.