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Президент: Баку уже стал международным местом проведения крупных спортивных мероприятий

Президент: Баку уже стал международным местом проведения крупных спортивных мероприятий Баку уже стал международным местом проведения крупных спортивных мероприятий.
Внутренняя политика
24 июля 2023 г. 16:52
Президент: Баку уже стал международным местом проведения крупных спортивных мероприятий

Баку уже стал международным местом проведения крупных спортивных мероприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"В 2017 году мы также провели Игры исламской солидарности. Можете себе представить - I Европейские игры в 2015 году и Игры исламской солидарности в 2017 году - в одном городе за два года. И это также является демонстрацией того, что представляет собой Азербайджан, который находится на стыке Европы и Азии. Республика является как частью мусульманского мира, так и частью Европы. Наша страна обладает очень уникальным местоположением. Политика страны и состояние ее общества являются отражением этого", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: “Bakı artıq böyük idman tədbirləri üçün beynəlxalq məkana çevrilib”

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