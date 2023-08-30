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Президент АзОКП: Мы можем отправить помощь лицам армянского происхождения в Карабахе и завтра, и послезавтра

Президент АзОКП: Мы можем отправить помощь лицам армянского происхождения в Карабахе и завтра, и послезавтра ”Мы можем послать помощь лицам армянского происхождения в Карабахе и завтра, и послезавтра".
Внутренняя политика
30 августа 2023 г. 19:34
Президент АзОКП: Мы можем отправить помощь лицам армянского происхождения в Карабахе и завтра, и послезавтра

”Мы можем отправить помощь лицам армянского происхождения в Карабахе и завтра, и послезавтра".

Как сообщил сотрудник Report, командированный в Агдам, об этом заявил журналистам президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца (АзОКП) Новруз Аслан.

По его словам, возможности общества Красного Полумесяца не ограничены: “Наша главная цель в отправке двух гуманитарных автоколонн заключалась в том, чтобы посмотреть, как обстоят дела и что здесь происходит. Пока все идет не так плохо. Если будет положительный результат и будет проведена оценка, и у людей появятся потребности в каких-то продуктах питания и принадлежностях, то Азербайджанское общество Красного полумесяца готово помочь. Мы можем отправить помощь и завтра, и послезавтра. Все зависит от коммуникации. Должны быть проведены соответствующие переговоры и определены потребности”.

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Версия на английском языке AzRCS President: ‘We can send aid to people of Armenian origin in Karabakh tomorrow and the day after' 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidenti: "Biz sabah da, biri gün də Qarabağdakı erməniəsilli şəxslərə yardım göndərə bilərik"

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