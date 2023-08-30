Президент АзОКП: Мы можем отправить помощь лицам армянского происхождения в Карабахе и завтра, и послезавтра

”Мы можем послать помощь лицам армянского происхождения в Карабахе и завтра, и послезавтра".

”Мы можем отправить помощь лицам армянского происхождения в Карабахе и завтра, и послезавтра".

Как сообщил сотрудник Report, командированный в Агдам, об этом заявил журналистам президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца (АзОКП) Новруз Аслан.

По его словам, возможности общества Красного Полумесяца не ограничены: “Наша главная цель в отправке двух гуманитарных автоколонн заключалась в том, чтобы посмотреть, как обстоят дела и что здесь происходит. Пока все идет не так плохо. Если будет положительный результат и будет проведена оценка, и у людей появятся потребности в каких-то продуктах питания и принадлежностях, то Азербайджанское общество Красного полумесяца готово помочь. Мы можем отправить помощь и завтра, и послезавтра. Все зависит от коммуникации. Должны быть проведены соответствующие переговоры и определены потребности”.