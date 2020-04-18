Президент провел совещание в формате видеосвязи с участием двух министров - ОБНОВЛЕНО

17 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел заседание в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова.

Как сообщает Report, глава государства выступил на заседании.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Обсуждая 14 апреля итоги первого квартала, я дал много поручений. Естественно, все они должны быть выполнены, и вам следует регулярно информировать меня о выполнении поручений. Сегодня будут даны дополнительные поручения, так как пандемия продолжается. Несмотря на то, что ситуация в Азербайджане находится под контролем, нам необходимо принимать меры в соответствии с обстановкой. Приоритетным вопросом для нас - я уже отмечал это, хочу сказать еще раз – являются здоровье людей, их жизнь и социальная защита. В то же время в этих условиях мы, разумеется, должны уделять больше внимания и экономической сфере, потому что всем следует знать, что если у нас не будет сильных экономических возможностей, мы не сможем успешно проводить социальную политику, в особенности в период пандемии, когда эта болезнь и ее последствия требуют крупных финансовых средств. Поэтому, еще раз хочу сказать, в период пандемии основными приоритетами для нас являются здоровье людей, их социальная защита и рост экономической активности в соответствии с ситуацией.

Всем необходимо знать, что эта большая беда поставила весь мир перед большим испытанием. На сегодняшний день в мире умерли более 140 тысяч человек, эта болезнь не знает границ. Если на первоначальном этапе она была завезена в Азербайджан извне, то в настоящее время идет процесс внутреннего заражения. Однако должен отметить, что в результате жестких и превентивных мер нам удается сохранять ситуацию под контролем. Статистика последних трех-четырех дней в определенном смысле дает основание для оптимизма. Должен отметить, что в последние дни динамика между числом инфицированных и выздоровевших уже положительная. То есть, выздоравливает больше людей, чем заражается.

Это связано главным образом с принятыми мерами. Еще раз хочу сказать: если бы мы не приняли своевременно превентивных мер, то сегодня больных в Азербайджане было бы не тысяча, а возможно, десять тысяч, двадцать тысяч, а может, и больше. В настоящее время мы изучаем опыт развитых стран. Система здравоохранения в этих странах всегда являлась примером для многих государств. Однако система здравоохранения стран, обладающих большими возможностями, можно сказать, переживает кризис. И это естественно, так как скорость распространения заболевания насколько высока, болезнь распространяется так быстро, что система здравоохранения ни одной страны, в том числе Азербайджана, не может выдержать этого. Поэтому наша основная цель заключалась в том, чтобы предотвратить наблюдаемый рост случаев инфицирования, прервать цепь заражений. Все принятые меры преследовали цель выйти из этой ситуации с малыми потерями, оказать помощь гражданам, уберечь их от этой беды и обеспечить их социальную защиту. Считаю, что принятие до сих пор ограничительных мер, поэтапное ужесточение их, а также обеспечение социальной защиты людей, работающих в сферах, пострадавших от пандемии, отражают нашу правильную политику. Потому что, еще раз хочу сказать, в последние три-четыре дня наблюдается позитивная динамика. Мы и дальше будем удерживать ситуацию под контролем, чтобы посмотреть, как долго будет продолжаться эта динамика, устойчива ли она и какие дополнительные меры следует принять, так как мир столкнулся с большим вызовом, и мы видим, что зачастую страны в одиночку ведут борьбу с этой бедой.

Конечно, Азербайджан как ответственный и надежный член мирового сообщества предпринял очень важные шаги для усиления солидарности в этой области как внутри страны, так и в международной плоскости. Могу сказать, что национальное согласие в стране возросло до невиданного ранее уровня. Это еще раз показывает величие нашего народа, демонстрирует, что мы как народ, как государство проявляем в сложные дни максимум солидарности, помогаем друг другу, в частности, оказываем помощь малообеспеченным семьям. Естественно, в первую очередь, государство, в то же время предприниматели, общественные организации, отдельные лица – мы еще раз демонстрируем присущие нашему народу лучшие качества.

Как вам известно, Совет сотрудничества тюркоязычных государств, в котором Азербайджан в настоящее время председательствует, стал первой в мировом масштабе организацией, которая провела Саммит в формате видеоконференции. Этот Саммит еще раз продемонстрировал нашу солидарность, единство. Он показал, что в тяжелые дни мы рядом с друг другом.

Тысячи писем, адресованные мне в последние дни, свидетельствуют о том, что азербайджанский народ очень высоко оценивает проделанную государством работу. Конечно, это еще больше вдохновляет нас. Это говорит о том, что хотя жизнь людей осложнилась, карантинный режим, повлиявший на нормальную жизнь, создал проблемы для многих, тем не менее, подавляющее большинство нашего народа, осознавая эту ситуацию, оказывает поддержку государству. Мы и дальше должны быть активными в борьбе с этой бедой, принимать превентивные меры и постараться преодолеть эту тяжелую ситуацию с малыми потерями.

Что касается карантинного режима, то, как вам известно, он предусматривался до 20 апреля. Однако, по единодушному мнению специалистов, карантинный режим надо продлить. Считаю, что это будет правильным шагом, так как пока есть только первые проявления положительной динамики. Мы должны сделать ее устойчивой. Поэтому считаю, что в ближайшее время Оперативный штаб сообщит об этом. Считаю, что продление карантинного режима является единственно верным решением.

Учитывая это, мы, конечно же, должны еще больше усилить социальную защиту людей. Азербайджанский народ хорошо знает, что мы сразу же стали серьезно заниматься этим вопросом. Значительная часть заработной платы людей, работающих в сферах, наиболее пострадавших от пандемии, выплачивается государством. Людей, входящих в эту категорию, более 300 тысяч. В то же время государство выделило крупные финансовые средства для обеспечения финансового положения около 300 тысяч представителей микропредпринимательства. Таким образом, около 600 тысяч человек, относящихся только к этой категории, получают материальную поддержку от государства. Заработная плата работников государственного сектора выплачивается полностью. В настоящее время подавляющее большинство около одного миллиона человек не работает, однако государство выплачивает им заработную плату. То есть, это еще раз демонстрирует гуманную сущность Азербайджанского государства. Это показывает, - я неоднократно говорил это, еще значительно раньше коронавируса, - что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Сегодняшняя тяжелая ситуация еще раз показывает, что наши слова совпадают с делами, мы делаем все, о чем заявляем.

Однако если учесть, что карантинный режим будет продлен, то выход из него должен быть спланирован заранее. Даю вам соответствующие указания по данному вопросу: мы поэтапно ужесточили карантинный режим и в таком же порядке – поэтапно – должны его смягчить. В какой форме это будет происходить? Правительству, в том числе министерствам, следует поработать над этим вопросом, представить предложения. Мы уже сейчас должны спланировать, с каких сфер должно начаться смягчение. Потому что надеюсь, что в период продленного карантинного режима не исключено определенное смягчение. Но, тем не менее, нам необходимо предпринимать действия в соответствии с ситуацией.

Конечно, меня в связи с нынешней ситуацией больше всего беспокоит здоровье людей. Наши врачи делают все возможное для оказания помощи людям. Как вы знаете, наша система здравоохранения находится перед большим испытанием. То, что наша система здравоохранения не рухнула, в первую очередь связано с тем, что нам удалось удержать под контролем скорость распространения заболевания. Если бы она вышла из-под контроля, то наша система здравоохранения не выдержала бы этого. Сегодня некоторые развитые страны - сейчас по телевизору и интернет-ресурсам показывают, какая там ситуация, - вообще не имеют возможности лечить людей. Некоторые больные размещаются в коридорах, на полу, лежат на полу и просто остаются в здании больницы. В самых развитых странах умирают сотни, в некоторых случаях более тысячи людей. Почему? Просто система здравоохранения не выдерживает, в больницах нет мест, порой не хватает необходимого оборудования. Если бы система здравоохранения данных стран нормально функционировала, то можно было бы спасти жизнь большинства этих людей.

В последние годы наша система здравоохранения прошла большой путь развития. Сегодня инфицированные коронавирусом находятся на лечении более чем в 20 государственных больницах. Абсолютное большинство этих больниц построено в последние 16 лет. В том числе «Ени клиника» на 575 коек является сегодня самым современным учреждением здравоохранения нашей страны, и в настоящее время там проходят лечение более 100 больных. Кроме того, многие больные проходят лечение в построенных в свое время по моей инициативе Учебно-терапевтической и Хирургической клиниках Азербайджанского медицинского университета. Многие больные находятся на лечении в центральных районных больницах, построенных в последние годы в регионах. В том числе больные получают лечение в 3 новых больницах, открытых в марте нынешнего года в городах Геранбой, Газах, Шамкир, там имеются возможности на 500 коек. То есть, более тысячи коек были сданы в марте. По моему указанию в настоящее время в нашей стране строятся 10 больниц модульного типа. Считаю, что после того, как эти больницы начнут функционировать, в ближайшие 1-2 месяца там тоже будут сданы дополнительно 2 тысячи коек.

Так что мы выполняем всю подготовительную работу. Сегодня мы наглядно видим профессионализм наших врачей. Не секрет, что порой наблюдались критические подходы к деятельности работников здравоохранения. Якобы система здравоохранения Азербайджана находится в ужасном состоянии, больные в Азербайджане не получают надлежащего лечения, состоятельные больные едут за рубеж. Да, такие факты есть, не только в Азербайджане, состоятельные люди из гораздо более богатых, чем мы, стран, получают лечение в ведущих клиниках Европы и Америки. Это мировая практика. Но сегодня мы рассчитываем только на собственные возможности. Наша система здравоохранения развивается азербайджанскими врачами при поддержке государства. Проведение сегодня в Азербайджане сложнейших операций, различных обследований в связи с коронавирусом, 18 лабораторий – все это приумножает нашу силу. То есть, сегодня мы можем полностью быть уверены в том, что возможности нашего здравоохранения и профессионализм врачей находятся на должном уровне. Еще раз выражаю врачам признательность за самоотверженность и героизм. Поэтому я абсолютно уверен в том, что в результате продления карантинного режима мы можем усилить положительную динамику.

В связи с этим нам, конечно, необходимо шире решать проблемы малообеспеченных семей. До сегодняшнего дня мы предусматривали, что карантинный режим продлится до 20 апреля. Но сейчас он будет продлен. Число людей, обратившихся за помощью, значительно увеличилось. Сейчас эти обращения, заявки широко анализируются, и должна быть обеспечена максимальная прозрачность. На первоначальном этапе планировалось, что 200 тысяч человек получат от государства помощь в размере 190 манатов. Считаю, что, учитывая общую ситуацию и для усиления социальной защиты людей, мы должны довести число лиц данной категории до 600 тысяч. То есть, в течение двух месяцев государство должно ежемесячно выплачивать 190 манатов не 200 тысячам, а 600 тысячам человек. Люди, относящиеся к данной категории, - это представители малообеспеченных слоев, в то же время это люди, потерявшие работу в связи коронавирусом, и неформально занятые. Государство берет на себя и их проблемы, хотя я неоднократно обращался к ним, говорил, что неформальной занятости надо положить конец, так как это создаст для вас проблемы. Вы не сможете получать страховку по безработице, пособие по безработице, пенсию, медицинскую страховку. В последнее время в результате деятельности Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства экономики и других соответствующих структур были заключены десятки тысяч новых трудовых договоров. Надеюсь, что после данной тяжелой ситуации люди, все еще работающие в теневой экономике, учтут это, поймут, что единственный путь – выйти из теневой экономики. Обращаюсь к предпринимателям: положите конец неформальной занятости. Еще раз обращаюсь к работникам: не работайте без трудового договора, требуйте. Если какой-то предприниматель не хочет заключать с вами трудового договора, сразу же сообщите об этом в Министерство труда и социальной защиты населения, в Министерство экономики, в Администрацию Президента. Мы накажем этого предпринимателя, этих предпринимателей. Потому что в нынешних условиях, когда государство мобилизовало все свои ресурсы, обманывать его, уклоняться от налогов, обеспечивать свои материальные интересы, свою корысть – это предательство. Другого названия этому быть не может. Поэтому поручаю, чтобы в апреле–мае – в течение двух месяцев - 600 тысяч человек получали от государства 190 манатов в месяц. Прошу граждан, которые получат эти средства, для получения второй выплаты открыть банковские счета. Первая выплата будет произведена в этом месяце, поэтому, наверное, у некоторых людей не будет возможности открыть банковские счета. Но вторая выплата будет произведена в мае. До этого времени каждый из 600 тысяч человек должен открыть банковский счет и получить вторую выплату путем банковского перечисления. Это – наша просьба, это - наше требование.

Поэтому в связи с данным вопросом сейчас перед вашим министерством стоят очень серьезные задачи. Вам предстоит в короткий срок обеспечить эти выплаты. Хочу спросить у министра труда и социальной защиты населения: до конца месяца остается 13 дней, насколько оперативно можно произвести эти выплаты 600 тысячам человек и скольким тысячам человек ежедневно можно предоставлять эти выплаты? Доложите.

Министр Сахиль Бабаев сказал:

- Уважаемый господин Президент, в рамках утвержденного Вами Плана мероприятий, соответствующим постановлением Кабинета Министров от 7 апреля утвержден механизм поддержки безработных лиц, неформально занятых лиц, потерявших работу из-за особого карантинного режима, а также, как Вы отметили, людей из малообеспеченных семей. Мы приступили к выплатам с 9 апреля. Если в первое время ежедневно выплаты перечислялись 10 тысячам человек, то в последнее время мы смогли довести эту цифры до 20-25 тысяч. До вчерашнего вечера выплаты были предоставлены уже 140 тысячам человек. На основании сегодняшнего плана выплаты будут предоставлены дополнительно 25 тысячам человек. Согласно Вашему поручению мы постараемся до конца месяца довести ежедневную цифру до 25-30 тысяч, чтобы максимально быстро исполнить, и чтобы в конце апреля - начале мая каждый из 600 тысяч человек получил эти средства. Основной вопрос также связан с получением гражданами данных средств, так как при чрезмерно большом количестве ежедневных выплат в любой форме в банковских и почтовых отделениях может возникнуть большое скопление людей. Поэтому мы постарались вместе с Министерством транспорта, связи и высоких технологий урегулировать и это. Основная нагрузка падает на наши почтовые отделения. До сих пор они действительно очень успешно выполняют эту миссию. Но мы считаем, что не позднее первой недели мая все выплаты будут произведены. Если в соответствии с Вашим поручением значительная часть второй выплаты будет осуществлена путем перечисления, то, конечно, она будет произведена быстрее.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо. Тогда гражданам, получающим первую выплату, необходимо еще раз порекомендовать открыть банковские счета. Обращаясь сейчас и к нашим банкам, прошу их – правда, это требует большой работы – проявить здесь максимум оперативности. Так как если все 600 тысяч человек откроют банковские счета, – мы хотим этого, рекомендуем, - то, конечно, это может создать определенные проблемы. Поэтому банковскому сектору также следует быть готовым к этому. Таким образом, отныне эти люди будут получать зарплату путем перечисления, прозрачно и выполнят свой гражданский долг. Потому что это самый верный путь. У вас есть еще что сказать по данному вопросу, то есть, в связи с предстоящей дополнительной работой?

Министр Сахиль Бабаев: Уважаемый господин Президент, есть и ряд других программ, связанных с безработными и неформально занятыми людьми, лицами, потерявшими рабочее место в период особого карантинного режима, - объявленная по Вашей инициативе программа оплачиваемых рабочих мест. Вы поручили существенно расширить данную программу, предусмотрено создать дополнительно 50 тысяч общественных рабочих мест. Уже началась реализация и этой программы. Докладываю, что на сегодняшний день к этим работам уже привлечены 5 тысяч безработных, подписание трудовых договоров с ними находится на заключительной стадии. Мы постараемся полностью исполнить это в течение 10 дней.

Господин Президент, еще одна программа – это программа самозанятости. По Вашему поручению к программе самозанятости привлечен Всемирный банк, кроме того, к этому уже активно подключились азербайджанские банки. В нынешнем году мы планируем создать микрохозяйства для 12 тысяч семей. В связи с безработными - все, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: В связи с открытием оплачиваемых общественных рабочих мест - мы, опираясь на опыт прошлых лет, планировали открыть в начале года 37 тысяч рабочих мест. Должен также отметить, что эта программа осуществляется уже 3-4 года. Некоторые люди, привлеченные к этим работам на первоначальном этапе, впоследствии перешли на другие рабочие места с более высокой зарплатой. Поэтому мы планировали данную программу в пределах примерно 30-40 тысяч. Однако из-за пандемии и учитывая неизбежный рост безработицы я дал указание на первоначальном этапе довести эту цифру до 50 тысяч. Но сейчас, я считаю, мы должны довести до более высокой цифры, в этом году должно быть создано 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Эта сфера также требует очень серьезного контроля. Мы и раньше говорили с вами по данному вопросу. Сегодня механизм более прозрачный. К сожалению, на начальном этапе контроль здесь находился на нулевом уровне, и зачастую местные исполнительные органы, злоупотребляя этим, присваивали средства, предназначенные для малообеспеченных слоев. Это - предел непорядочности. Именно из-за этого и других преступлений арестованы уже 3 главы исполнительной власти, и их грязные деяния задокументированы и представлены общественности. Они опозорили себя, своих предков, причинили большой ущерб своим близким, государству. Мы выделяли эти средства, чтобы люди, которые не могут найти работу или обладают невысокой работоспособностью, получали зарплату хотя бы на уровне минимальной заработной платы, приносили домой деньги. Мы повысили минимальную зарплату до 250 манатов, но они и ее присваивали, хранили у себя карты, снимали с них деньги и обогащались. Это и преступление, и моральное уродство. Иначе это не назовешь. Поэтому все соответствующие органы отныне должны уделять очень большое внимание данному вопросу. Я прошу и граждан: если чье-то имя, возможно, и сейчас вписывается, при этом он не получает заработной платы, пусть сообщат нам. Таким образом, мы обеспечим общественными работами 90 тысяч безработных.

Что касается программы самозанятости, то мы и в прошлый раз говорили по этому вопросу, считаю, что привлечение в нынешнем году к этой программе 12 тысяч человек – очень хороший показатель. По нашей инициативе к этой программе подключился и Всемирный банк, в то же время впервые к ней присоединяются и азербайджанские банки. Надеюсь, что в следующем году азербайджанские банки окажут помощь большему числу людей из этой категории.

Кроме того, я поручил вам увеличить число лиц, получающих адресную социальную помощь. Какова ситуация и динамика роста в этой области в последнее время?

Министр Сахиль Бабаев сказал:

- Уважаемый господин Президент, программой адресной социальной помощи уже охвачены 80 тысяч семей, более 330 тысяч человек. В сравнении с 1 апреля рост составляет 10 тысяч семей, или 36 тысяч человек. По Вашему поручению эта динамика также будет регулярно повышаться. Адресная помощь как важный механизм поддержки наших малообеспеченных семей вновь будет исполняться по Вашей инициативе.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. В то же время на совещании, проведенном 14 апреля, я поручил обеспечить семьи шехидов предусмотренными домами. Вы проинформировали по этому вопросу. Конечно, сегодня в связи с карантинным режимом массовые мероприятия проводиться не могут. Но нам следует знать, что до конца года мы должны дойти до намеченной цифры. Этой помощью воспользуются 1500 семей шехидов. Сколько семей в таком случае останется на учете? Доложите об этом.

Министр Сахиль Бабаев: Уважаемый господин Президент. В 2014 году, когда только начиналась реализация программы, то есть, из лиц, находившихся на учете на 1 января 2014 года, к концу нынешнего года на учете останется всего 1500 человек.

Президент Ильхам Алиев: То есть, после того, как в этом году будут обеспечены 1500 семей, останется еще 1500. Наверное, в течение 1-2 лет мы сможем решить и этот вопрос. Таким образом, может завершиться программа предоставления государством жилья всем людям этой категории.

Также хотел бы поинтересоваться строительством центров DOST. Правда, в нынешних условиях эти центры не функционируют. Но в нашей программе предусматривалось строительство в этом году нескольких центров. Как только закончится карантинный режим, эти центры непременно должны приступить к работе. Что сделано в этой области? Я участвовал в открытии двух центров. Сколько еще центров планируется построить в этом году и готовы ли они?

Министр Сахиль Бабаев: Уважаемый господин Президент, в нынешнем году идет работа над строительством еще 7 центров. Четыре из них планировалось открыть в этом году, а один – уже готов. Это – центр DOST номер 3, охватывающий Низаминский, Сураханский и Сабунчинский районы. Мы полностью подготовили его к открытию, как только закончится особый карантинный режим, он начнет функционировать. Этот центр ежедневно может принимать около 700 человек и окажет поддержку нашим гражданам из уязвимой категории. Другие центры планируются в Сумгайыте, Абшеронском, Бардинском, Губинском и Шекинском районах. Над каждым из них идет соответствующая работа. Иншаллах, по мере быстрого завершения строительства этих центров Вам будет докладываться.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо. В связи с экономической сферой сейчас нам необходимо, конечно, предпринимать такие шаги, чтобы в нынешних сложных условиях в определенном смысле сохранить экономическую активность. Всем хорошо известно, что сегодня в связи с пандемией, можно сказать, все страны закрыли свои границы, работа продолжается лишь в области торговли и грузоперевозок. Правда, из-за того, что торговые объекты закрыты, здесь есть спад. А с грузоперевозками ситуация относительно нормальная. Конечно, политика, проводимая нами в экономической сфере, и экономическая стабильность создают нам дополнительные возможности в борьбе с пандемией. Три дня назад мы говорили об итогах 3 месяцев года, не хочу повторять. Пока есть позитивная динамика. Но не исключено, что в апреле, мае, июне будет наблюдаться спад, так как, сравнивая итоги двух месяцев с итогами трех месяцев, мы видим, что в валовом внутреннем продукте есть сокращение, в то же время наблюдается спад в ненефтяном секторе. Несмотря на то, что пока мы видим рост, тем не менее, как будут обстоять дела в последующие месяцы, это, конечно, связано с тем, как долго продлится карантинный режим. В то же время учтите, что карантинный режим еще будет продолжаться определенное время. Какие дополнительные действия нам необходимо предпринять в рамках карантинного режима, чтобы хотя бы в определенной степени сохранить экономическую активность и, как только закончится карантинный режим, не теряя времени, повысить ее. Поэтому когда я говорю, что мы должны поэтапно выходить из карантинного режима, это одновременно касается и нашей экономической сферы. В этой области у вас также уже должны быть приоритеты. Еще раз хочу сказать: не исключается даже, что в рамках карантинного режима, который будет продлен после 20 апреля, мы можем открыть определенные сферы, так как мы видим из мировой практики, что в нескольких странах, в том числе развитых, такие инициативы выдвигаются. Потому что карантинный режим очень негативно отражается на экономике каждой страны, и мы не можем сказать, как долго продлится это влияние. Поэтому нам необходимо предпринять такие шаги, чтобы в этот период быть более готовыми к посткарантинному режиму. Считаю, что если отмеченные мною вопросы найдут положительное решение, то неформальная занятость после карантинного режима будет устранена естественным образом, потому что в этот период были заключены десятки тысяч трудовых договоров, и люди, работающие сегодня в неформальной сфере, убедятся в том, что единственный путь – это выход из теневой экономики. Конечно, как я уже отметил, нынешние условия возложат на желающих нарушать после этого законы в экономической сфере огромный моральный груз. Потому что, еще раз хочу сказать, в нынешних условиях попытки обмануть государство будут приравнены к предательству. Поэтому поддерживайте постоянную связь с предпринимателями, обязательно продолжайте контакты для того, чтобы просвещать их, побуждать честно работать. Им необходимо показать, какую большую нагрузку государство взяло на себя. Я сейчас не хочу сравнивать Азербайджан с кем бы то ни было, но посмотрите, зарплата работников сфер, пострадавших от пандемии, выплачивается государством. Их 300 тысяч человек, это немало. Представителей микропредпринимательства тоже около 300 тысяч, государство и им выплачивает средства. Я дал указание в связи с налоговыми льготами, налоговыми каникулами и хочу, чтобы вы доложили по этому вопросу, какие меры подготовлены и когда данный пакет будет представлен Милли Меджлису?

Министр экономики Микаил Джаббаров сказал:

- Благодарю, уважаемый господин Президент. В первую очередь, хотел бы подчеркнуть, что мы спланировали и осуществляем всю работу в соответствии с двумя Вашими поручениями. Первое – это сохранение существующей экономической структуры и занятости. Второе, обеспечение деятельности в новых условиях.

В качестве оперативной информации, хотел бы довести до Вашего внимания, что успешно идет процесс доведения финансовой поддержки до предприятий и частных предпринимателей, в том числе представителей микропредпринимательства, пострадавших от пандемии. Процесс проводится в онлайн режиме. Демонстрируются разъяснительные ролики, действует «горячая линия». Цифры на сегодняшний день таковы: уже оказана финансовая помощь через Министерство финансов и банки-агенты 11 тысячам 567 налогоплательщикам – предприятиям, имеющим в общей сложности 123 тысячи 343 наемных работника, и 22 тысячам 949 частным предпринимателям.

В соответствии с Вашим вторым поручением подготовлен пакет изменений в Налоговый кодекс. Он согласован со всеми государственными структурами и состоит из следующих частей. Во-первых, предлагаются ряд налоговых льгот и налоговые каникулы до 1 января 2021 года налогоплательщикам по сферам деятельности, на которые непосредственно повлияла пандемия. Среди них – предоставление налоговых льгот в полном объеме по налогам на имущество и на землю, налоговая льгота в размере 75 процентов полученной прибыли, дохода, снижение на 50 процентов налоговых ставок, удерживаемых с физических лиц в источнике выплаты по аренде недвижимости, то есть, их снижение с 14 до 7 процентов, предоставление 50-процентной льготы на сумму упрощенного налога по деятельности в области общественного питания и пассажироперевозок внутри страны.

Второе направление – предоставление с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года 50-процентной налоговой льготы субъектам микропредпринимательства по упрощенному налогу, то есть, снижение с 2-процентного до 1-процентного оборота, а также предоставление налоговых каникул по исчислению и выплате текущих налоговых выплат.

Наконец, третье направление, которое распространяется на всех субъектов предпринимательства, предоставляем следующие налоговые льготы на период до 1 января 2021 года: вычет из доходов без учета ограничения расходов, понесенных в связи с необходимыми профилактическими, в том числе дезинфекционными мерами, осуществленными налогоплательщиками в целях предотвращения эпидемии, охраны жизни и здоровья населения, а также срочное освобождение от налога на добавленную стоимость импорта некоторых необходимых для продовольственных и медицинских нужд населения видов продукции, список которых утвержден Вами, господин Президент. То есть, это достаточно широкий пакет, в котором, как Вы отметили, предприятиями учтено осуществление деятельности в новом режиме.

Президент Ильхам Алиев: Проведены ли обсуждения с предпринимателями по данному вопросу?

Министр Микаил Джаббаров: Уважаемый господин Президент, в рабочих группах, созданных в соответствии с Вашим Распоряжением, проведены обсуждения с участием субъектов предпринимательства, Конфедерации предпринимателей, Ассоциации банков Азербайджана и всех соответствующих государственных органов и учтено мнение предпринимателей.

Президент Ильхам Алиев: То есть, каково отношение предпринимателей к данному пакету предложений, устраивает ли он их или они хотят больше льгот? Доложите об этом.

Министр Микаил Джаббаров: Уважаемый господин Президент, что касается налоговых льгот, то это широкий и всеобъемлющий пакет. Как известно, это не единственный механизм поддержки. Как пример, вопрос, обсуждение которого ожидается сегодня в Совете по финансовой стабильности, заключается в том, чтобы учитывая влияние пандемии на все остальные виды бизнес-деятельности, к примеру, смягчить регулятивные меры к банковским кредитам. Что это означает для предпринимателя? Это позволяет банкам смягчить их текущие кредитные выплаты, реструктуризировать их, предоставить отсрочку. Эта работа осуществляется по инициативе Центрального банка, Ассоциации банков в рамках рабочей группы, других соответствующих рабочих групп в Министерстве экономики с участием предпринимателей. Это решение также планируется в скором времени представить Вашему вниманию

Президент Ильхам Алиев: Хорошо. Необходимо оперативно, в прозрачной форме выполнять все мои поручения. Уверен, что в результате принятия данных мер мы усилим социальную защиту населения, а также окажем дополнительную поддержку предпринимателям, а главное - защитим жизнь и здоровье людей.

Уверен, что азербайджанский народ правильно поймет продление карантина. Еще раз хочу сказать, что это создает большие трудности для каждого из нас. Однако жизнь и здоровье людей превыше всего. Надо терпеть столько, сколько нужно. Должен также отметить, что для улучшения положения людей представлен очень крупный социальный и экономический пакет. Если раньше он оценивался в 1 миллиард манатов, то впоследствии стал оцениваться в 2,5 миллиарда манатов. В результате данных мною сейчас поручений этот экономический пакет превысит 3 миллиарда, а может и 3,5 миллиарда манатов. Сколько нужно, столько и будем делать. Азербайджан мобилизовал все возможности, чтобы выйти из этой ситуации с малыми потерями, защитить жизнь людей и быть готовым к постпандемическому периоду. Уверен, что мы обеспечим это. Спасибо.

***16:13

17 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел совещание в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.