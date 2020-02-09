Президент Ильхам Алиев проголосовал на парламентских выборах

9 февраля проходят очередные парламентские выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, с первых минут начала избирательного процесса на расположенном в средней школе номер 6 избирательном участке номер 6 Сабаильского избирательного округа номер 29 города Баку наблюдалось особое оживление.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиевой и члены семьи прибыли для голосования на этот избирательный участок.

Президент Ильхам Алиев вошел в помещение для голосования, взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и опустил бюллетень в урну.

Затем проголосовали первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи главы государства.

Отметим, что в избирательном участке номер 6 Сабаильского избирательного округа номер 29 города Баку зарегистрировано 574 избирателей. В этом округе баллотируются 20 кандидатов.