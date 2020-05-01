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Президент Азербайджана принял в видеоформате генпрокурора

Президент Азербайджана принял в видеоформате генпрокурора

1 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

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