Президент Азербайджана принял в видеоформате генпрокурора

1 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
1 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Эта новость также доступна на других языках: