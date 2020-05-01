Президент Азербайджана принял в видеоформате генпрокурора

Президент Азербайджана принял в видеоформате генпрокурора

1 мая, 2020 15:58

https://report.az/storage/news/e19a67c43340e69ed86a6f8ece825755/cd2f1a2d-2957-499b-9d80-4cd36cdbc62b_292.jpg 1 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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