​Президент Азербайджана: Поможем сферам, пострадавшим от пандемии

«Мы позиционируем себя как надежный член международного сообщества».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на видеоконференции с участием вице-президента компании «Microsoft» Филиппа Рогге, ее руководителя по корпоративным связям и правовым вопросам в регионе Центральной и Восточной Европы Нанны-Луиз Линде и других представителей компании.

«Таким образом, что касается нашей деятельности и планов на будущее, то, конечно, основное внимание мы уделили защите людей от коронавируса и отчетливо понимаем, что это окажет очень негативное влияние на наш экономический рост. У нас были очень большие перспективы на этот год, и первый квартал года был весьма обнадеживающим. Однако итоги пяти месяцев свидетельствуют о небольшом сокращении в валовом внутреннем продукте – примерно на 1,7 процента. Но в то же время в некоторых секторах экономики, в частности, секторах, не связанных с нефтью и газом, отмечен рост. Поэтому сегодня мы согласуем ограничительные меры, так как COVID-19 еще существует.

В то же время мы начинаем открывать нашу страну и восстанавливать деятельность различных сфер нашей жизни. Таким образом, надеюсь, что этот сбалансированный подход поможет нам, в первую очередь, продолжить успешную борьбу с пандемией. В то же время мы поможем частному сектору, в частности, сферам, пострадавшим от пандемии, восстановлению туризма и связанным с ним отраслей», - сказал глава государства.