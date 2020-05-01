Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении участников ВОВ

"В соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "75-летие Победы в Великой Отечественной войне (1945-2020)" от 17 апреля 2020 года номер 49-VIQD постановляю наградить юбилейной медалью Азербайджанской Республики "75-летие Победы в Великой Отечественной войне (1945-2020)" лиц, которые принимали участие в боевых операциях на фронтах Великой Отечественной войны, вели подпольную борьбу с фашистскими оккупантами, работали в тылу, служили в тот период в Вооруженных Силах СССР.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева "О награждении участников Великой Отечественной войны юбилейной медалью Азербайджанской Республики "75-летие Победы в Великой Отечественной войне (1945-2020)".