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Президент Азербайджана подписал распоряжение о газификации населенных пунктов

Президент Азербайджана подписал распоряжение о газификации населенных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по газификации населенных пунктов в Агдашском и Гёйчайском районах".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работы по газификации территориальных единиц, в том числе новых жилых массивов в Агдашском и Гёйчайском районах, из суммы, указанной в подпункте 1.11.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики выделено 11,97 миллиона (одиннадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч) манатов.

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