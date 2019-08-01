Президент Азербайджана: С начала этого года открыто 60 тысяч новых рабочих мест

"Предпринимаются шаги по оживлению строительного сектора. В настоящее время в городе Баку идет строительство нескольких сотен жилых зданий".

Как сообщает Report, об этом 31 июля сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, связанном с социально-экономической сферой.

Глава государства подчеркнул, что это положительное явление оказывает позитивное влияние и на сектор строительных материалов, создает условия для открытия рабочих мест: "Хочу также отметить, что с начала этого года было открыто 60 тысяч новых рабочих мест, часть из которых приходится на государственный сектор. Мы делаем это для того, чтобы уровень безработицы был низким".