Президент Азербайджана наградил спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXX Всемирной летней универсиаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов и их тренеров за самые высокие результаты на XXX Всемирной летней Универсиаде студентов, состоявшейся в Неаполе (Италия).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента страны, спортсмены и их тренеры награждаются на нижеследующую сумму:

Каждому спортсмену, занявшему первое место, - 50 тысяч манатов, его личному тренеру - 25 тысяч манатов;

Каждому спортсмену, занявшему второе место, - 30 тысяч манатов, его личному тренеру - 15 тысяч манатов;

Каждому спортсмену, занявшему третье место, - 20 тысяч манатов, его личному тренеру – 10 тысяч манатов;

Старшему тренеру команды - в сумме, причитающейся личному тренеру за спортсмена, показавшего самый высокий результат (один раз).

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.