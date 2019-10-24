​Президент Азербайджана: “Кадровые реформы необходимы, это неизбежно”

“Альтернативы реформам нет. На церемонии инаугурации я высказал свои мысли о новой экономической модели. Основные контуры были определены в то время. Проведенные после этого реформы, в том числе кадровые реформы, преследуют эту цель”.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Микайыла Джаббарова в связи с его назначением на новую должность - министра экономики.

“Кадровые реформы необходимы, это неизбежно. Потому что, как я уже говорил, в XXI веке мы не сможем добиться успехов старым мышлением. Конечно, новые, грамотные, обладающие знаниями, современные кадры, в первую очередь, должны быть привязаны к родине, свободны от какого-либо внешнего влияния, должны быть патриотами, чтобы прилагать усилия для развития Родины”.