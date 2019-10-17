Президент Азербайджана: "Если кто-то считает, что мы должны мириться с этим, то он ошибается"

Некоторые люди, находящиеся сегодня во власти, также выступают против реформ. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на экономическом совещании от 15 октября, передает Report.

Глава азербайджанского государства отметил, что эти реформы затрагивают их личные интересы.

"Они всячески пытаются помешать нашей работе. Очерняют кадры с новым мышлением, стремящиеся к реформам, в том числе в печати. Пресса стала своего рода видом внутренней борьбы. Это невыносимо. Не хочу идти сейчас глубоко. Но должен сказать, что это невыносимо, когда некоторые члены правительства шантажируются другими его членами. Их очерняют. Бросают тень на реформы, проводимые ими по поручению президента. Невыносимая ситуация. Если кто-то считает, что мы должны мириться с этим, то он ошибается, потому что альтернативы реформам нет. Тот, кто идет по этому пути, конечно, будет работать. А кто выступает против этого и пытается исподтишка помешать нашей работе, то, конечно, нам не по пути с такими людьми. Поэтому еще раз хочу сказать, чтобы и население знало, и каждый услышал меня. Проявлена сильная политическая воля. Мы хотим видеть Азербайджан современной, стремительно развивающейся страной, где прозрачность находится на первом месте, и добьемся этого. Никто не сможет помешать нам в этом деле", - подчеркнул Ильхам Алиев.