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    Президент Азербайджана принял участие в открытии проекта по снабжению питьевой водой Пираллахинского района

    Вначале глава государства встретился с представителями общественности района© President.az

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ 21 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта по снабжению питьевой водой Пираллахинского района.

    Как сообщает Report, вначале глава государства встретился с представителями общественности района.

    Выступившая от имени общественности района Улькер Ширинова выразила президенту Ильхаму Алиеву признательность за оказанное внимание и заботу.

    Затем президент Ильхам Алиев ознакомился со стендами, отражающими технико-экономические показатели проделанной работы по проекту "Реконструкция систем водоснабжения и канализации Пираллахинского района".

    Председатель Открытого акционерного общества "Азерсу" Горхмаз Гусейнов подробно проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

    Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, означающую подачу чистой питьевой воды в Пираллахинский район.

    В заключение было сделано фото на память.

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