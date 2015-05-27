​Президент: Азербайджанское государство развивается благодаря обдуманной политике государства и воле народа

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ "В период Азербайджанской Демократической Республики был начат процесс государственного созидания, были учреждены демократические институты и проведены политические реформы. В то время приняли наши государственные атрибуты, утвердили наш государственный гимн и флаг, женщинам предоставили право голосования. Хочу также отметить, что АДР сделала это раньше некоторых европейских стран. Одним словом, деятельность Азербайджанской Демократической Республики была достаточно положительной и успешной".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на официальном приеме во дворце "Buta" по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Глава государства также коснулся сложного пути, пройденного Азербайджаном после краха АДР в составе бывшего СССР. По словам президента, несмотря на некоторые успехи, достигнутые в то время в сферах науки, образования и нефтегазовой отрасли, до 70-х годов прошлого столетия Азербайджан занимал одно из последних мест среди советских республик. Ильхам Алиев также коснулся коренных перемен, произошедших во всех сферах жизни после прихода общенационального лидера Гейдара Алиева к власти в первый раз.

Глава государства напомнил, что после обретения независимости во второй раз царящие в стране хаос, анархия, гражданская война и оккупация армянами части наших территорий также представляли серьезную угрозу нашей независимости и лишь после прихода Гейдара Алиева к власти по требованию народа были приняты меры, направленные на решение этих серьезных проблем.

Президент подчеркнул, что заложенный в свое время и опирающийся на национальные интересы фундамент нашего государства сегодня развивается на основе обдуманной политики и воли народа, и с каждым днем влиятельность страны в международном мире растет.

Глава государства расценил политические, энергетические и транспортные инициативы Азербайджана как основные факторы, способствующие расширению регионального сотрудничества. Затронув предстоящие вопросы, президент рассказал о дальнейших работах, направленных на охрану стабильности, верховенства закона на основе демократических принципов, и коснулся работ, осуществляемых на пути создания сильного общественного контроля для решения беспокоящих общество вопросов.

Заявив, что обдуманные шаги во внешней политике повышают имидж страны, глава государства отметил, что единственной проблемой в данной области является армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт.

Ильхам Алиев отметил о существовании достаточной правовой базы для решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.