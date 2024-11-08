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Президент: Азербайджанский народ и впредь будет жить как народ-победитель

Президент: Азербайджанский народ и впредь будет жить как народ-победитель Сегодня в одном из красивейших уголков нашего города уже создан новый символ, отражающий нашу блестящую Победу. На пересечении двух дорог, ведущих в город, располагается Триумфальная арка. Она построена в современном стиле и выглядит очень величественно.
Внутренняя политика
8 ноября 2024 г. 13:24
Президент: Азербайджанский народ и впредь будет жить как народ-победитель

Сегодня в одном из красивейших уголков нашего города уже создан новый символ, отражающий нашу блестящую Победу. На пересечении двух дорог, ведущих в город, располагается Триумфальная арка. Она построена в современном стиле и выглядит очень величественно. Высота постройки и количество опор составляют одинаковое количество единиц - 44 метра и 44 колонны, соответственно.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю Дня Победы.

Отметив, что в Парке Победы и создаваемом музее много важных символов, глава государства добавил: "Эти символы останутся с нами навсегда. Эта Победа останется с нами навсегда. Азербайджанский народ и впредь будет жить как народ-победитель, а Азербайджанское государство - как государство-победитель".

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Версия на английском языке President: From now on, the people and state of Azerbaijan will live as a victorious nation and a victorious state
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan xalqı bundan sonra qalib xalq, Azərbaycan dövləti müzəffər dövlət kimi yaşayacaq

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