Президент: Азербайджанский народ и впредь будет жить как народ-победитель

Сегодня в одном из красивейших уголков нашего города уже создан новый символ, отражающий нашу блестящую Победу. На пересечении двух дорог, ведущих в город, располагается Триумфальная арка. Она построена в современном стиле и выглядит очень величественно.

Сегодня в одном из красивейших уголков нашего города уже создан новый символ, отражающий нашу блестящую Победу. На пересечении двух дорог, ведущих в город, располагается Триумфальная арка. Она построена в современном стиле и выглядит очень величественно. Высота постройки и количество опор составляют одинаковое количество единиц - 44 метра и 44 колонны, соответственно.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю Дня Победы.

Отметив, что в Парке Победы и создаваемом музее много важных символов, глава государства добавил: "Эти символы останутся с нами навсегда. Эта Победа останется с нами навсегда. Азербайджанский народ и впредь будет жить как народ-победитель, а Азербайджанское государство - как государство-победитель".