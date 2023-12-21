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Президент: Азербайджанский город Ханкенди - живет и возрождается

Президент: Азербайджанский город Ханкенди - живет и возрождается Было много соревнований. Однако сегодняшнее соревнование навсегда останется в истории, как для нашего народа, для нашего государства, так и для всего мира.
Внутренняя политика
21 декабря 2023 г. 19:35
Президент: Азербайджанский город Ханкенди - живет и возрождается

Было много соревнований. Однако сегодняшнее соревнование навсегда останется в истории, как для нашего народа, для нашего государства, так и для всего мира.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с награжденными представителями спортивной общественности в Ханкенди.

"В мире еще не было такого примера, чтобы народ и государство, проливая кровь на поле боя и давая шехидов, освободили свою землю - земли, которые долгие годы находились под оккупацией, строили и творили на этих землях, и всего лишь через три года на уже освобожденных территориях проводился бы футбольный матч, посмотреть который и при этом испытать чувство гордости приехали граждане из Баку и из других мест. Мы написали историю, пишем ее. И, как я сказал сегодня, Ханкенди был освобожден всего три месяца назад, но уже Ханкенди - азербайджанский город Ханкенди - живет и возрождается", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan şəhəri olan Xankəndi yaşayır və dirçəlir"

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