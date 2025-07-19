Президент: Азербайджанские медиа способны защищать государственные интересы

Сегодня азербайджанские медиа способны защищать государственные интересы.

Сегодня азербайджанские медиа способны защищать государственные интересы.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума.

Глава государства подчеркнул, что развитие азербайджанских медиа его радует.

"Наши медиа завоевали большой авторитет не только внутри страны, но и на международной арене.

Они также достигли большого успеха в разоблачении необоснованных обвинений против Азербайджана с помощью аргументов, серьезного анализа и на основе фактов.

Наши медиа при необходимости переходят и в наступление, что тоже нужно. В спорте иногда говорят, что лучшая защита — это нападение. Я не хочу комментировать этот тезис, но факт в том, что азербайджанские медиа читают на разных уровнях, анализируют статьи, выдвигают предположения о том, насколько они соответствуют официальной позиции Азербайджана. Это дает основание говорить, что наши медиа действительно прошли большой путь развития", - отметил Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что, говоря о медиа, в первую очередь имеет в виду журналистов.

"В прямом смысле слова радуюсь и желаю успехов. Азербайджан находится на таком этапе, когда ему все еще нужна самозащита. По-моему, медиа — лучшее средство. Чем шире будет охват медиаработников, тем точнее, полнее и справедливее информация о стране может быть донесена до мировой общественности. Предстоит сделать многое, но наши медиа способны ответить на любую неприятную клеветническую кампанию. Это новая важная реальность", - добавил он.