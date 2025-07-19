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Президент: Азербайджанские медиа способны защищать государственные интересы

Президент: Азербайджанские медиа способны защищать государственные интересы Сегодня азербайджанские медиа способны защищать государственные интересы.
Внутренняя политика
19 июля 2025 г. 19:43
Президент: Азербайджанские медиа способны защищать государственные интересы

Сегодня азербайджанские медиа способны защищать государственные интересы.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума.

Глава государства подчеркнул, что развитие азербайджанских медиа его радует.

"Наши медиа завоевали большой авторитет не только внутри страны, но и на международной арене.

Они также достигли большого успеха в разоблачении необоснованных обвинений против Азербайджана с помощью аргументов, серьезного анализа и на основе фактов.

Наши медиа при необходимости переходят и в наступление, что тоже нужно. В спорте иногда говорят, что лучшая защита — это нападение. Я не хочу комментировать этот тезис, но факт в том, что азербайджанские медиа читают на разных уровнях, анализируют статьи, выдвигают предположения о том, насколько они соответствуют официальной позиции Азербайджана. Это дает основание говорить, что наши медиа действительно прошли большой путь развития", - отметил Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что, говоря о медиа, в первую очередь имеет в виду журналистов.

"В прямом смысле слова радуюсь и желаю успехов. Азербайджан находится на таком этапе, когда ему все еще нужна самозащита. По-моему, медиа — лучшее средство. Чем шире будет охват медиаработников, тем точнее, полнее и справедливее информация о стране может быть донесена до мировой общественности. Предстоит сделать многое, но наши медиа способны ответить на любую неприятную клеветническую кампанию. Это новая важная реальность", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan mediası dövlət maraqlarını qorumağa qadirdir

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