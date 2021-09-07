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Президент: Азербайджанская общественность привыкла к нашим победам в спорте

Президент: Азербайджанская общественность привыкла к нашим победам в спорте "В целом, спортивная сфера в Азербайджане получила динамичное развитие, сегодня Азербайджан считается спортивной страной в мировом масштабе. Наши спортсмены показывают высокие результаты на международных соревнованиях. Правда, азербайджанская общественнос
Внутренняя политика
7 сентября 2021 г. 15:00
Президент: Азербайджанская общественность привыкла к нашим победам в спорте
Ильхам Алиев

"В целом, спортивная сфера в Азербайджане получила динамичное развитие, сегодня Азербайджан считается спортивной страной в мировом масштабе. Наши спортсмены показывают высокие результаты на международных соревнованиях. Правда, азербайджанская общественность привыкла к нашим победам в спорте, и если нам не удается добиться какого-то результата, то, конечно, разочаровывается".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Фарида Гайыбова в связи с назначением его министром молодежи и спорта.

"Однако мы все должны знать, что конкуренция в спорте достаточно сильна, в целом же, результаты, достигнутые в последние годы в спортивной сфере, конечно, вызывают чувство гордости. Наши спортсмены радуют нас на всемирных, Европейских играх, других международных соревнованиях. Хотя на последних летних Олимпийских играх мы завоевали меньше медалей, чем на Олимпийских играх в Рио, тем не менее, считаю, что наши спортсмены показали хороший результат. По количеству медалей Азербайджан занял 33-е, среди европейских стран – 20-е, а среди мусульманских стран – 4-е место. Правда, на сей раз нашим спортсменам не удалось завоевать золотой медали, но они были очень близки к этому. Но хочу еще раз сказать, что в спорте бывают и поражения, и победы. В целом, результаты, достигнутые в спортивной сфере, весьма позитивны. Паралимпийцы очень порадовали нас, проявив высокое мастерство, профессионализм, самоотверженность, они завоевали много медалей, в том числе большое количество золотых медалей. Конечно, это тоже очень важное событие, и мы вполне справедливо гордимся нашими паралимпийцами", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President: Azerbaijani public accustomed to victories in sports
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan ictimaiyyəti bizim idman sahəsindəki qələbələrə öyrəşib"

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