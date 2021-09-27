Президент: Азербайджанская армия одержала полную победу во Второй Карабахской войне

"Дорогие соотечественники, ровно год назад Армения, совершив военную провокацию против Азербайджана, обстреляла наши боевые позиции и населенные пункты".

"Дорогие соотечественники. Ровно год назад Армения, совершив военную провокацию против Азербайджана, подвергла обстрелу наши боевые позиции и населенные пункты".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Глава государства подчеркнул, что в результате обстрела погибли гражданские лица и военные: "В ответ на это кровавое преступление Азербайджанская армия по моему приказу начала контрнаступательную операцию и одержала полную Победу во Второй Карабахской войне, продолжавшейся 44 дня".