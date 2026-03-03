Президент Азербайджана заявил, что за последние 12 лет страна сталкивалась с различными сценариями

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что за последние 12 лет страна сталкивалась с различными сценариями, сложностями и вызовами.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

    "Как всегда, на ежегодном заседании Консультативного совета мы анализируем проделанную работу с момента последнего заседания, а также планируем наши совместные дальнейшие шаги по укреплению партнерского сотрудничества в области энергетической безопасности и устойчивого энергоснабжения. Уже более десяти лет эта инициатива демонстрирует свою устойчивость, и сейчас мы понимаем, возможно, даже больше, чем двенадцать лет назад, когда запускали эту инициативу, насколько важно собираться вместе и решать важные вопросы энергетической безопасности", - сказал глава государства.

    Далее президент добавил: "Особенно если мы оглянемся на эти двенадцать лет, то увидим различные сценарии, различные сложности, вызовы, проблемы. Но, несмотря на все эти трудности и очень тяжелые времена в нашем регионе, энергетическая безопасность, обеспеченная Азербайджаном и его партнерами для ряда стран, действительно стала чем-то, что мы можем ощущать на ежедневной основе. Если посмотреть на то, что было сделано с момента нашей последней встречи в Баку в прошлом году, мы вновь видим прогресс. Мы говорим о прогрессе каждый раз".

    Ильхам Алиев напомнил, что ранее, выступая перед аудиторией, отмечал, что Азербайджан осуществляет поставки газа в 12 стран.

    "На данный момент число стран, в которых азербайджанский газ достиг потребителей, выросло до 16. И по этому показателю Азербайджан занимает первое место в мире по количеству стран, которым он поставляет трубопроводный газ", - добавил он.

