Президент Азербайджана заявил, что видит шансы на нормализацию отношений Израиля с Сирией

Внутренняя политика
27 августа 2025 г. 10:26
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что видит шансы на нормализацию отношений между Израилем и Сирией.

Как сообщает Report, об этом глава государства заявил в интервью "Аль-Арабия".

Глава государства подчеркнул, что в течение более десяти лет Азербайджан не поддерживал каких-либо отношений с правительством президента Башара Асада.

"Их отношение к Азербайджану в нашем конфликте с Арменией было очень несправедливым, поскольку они приняли сторону Армении, что для нас было очень странно. Потому что в годы оккупации мы пользовались очень мощной поддержкой со стороны мусульманских стран, в том числе Организации исламского сотрудничества. Азербайджан – страна, которая высоко ценит принципы исламской солидарности. Поэтому для нас было неприемлемо, что Сирия встала на сторону Армении против Азербайджана, на сторону страны, которая разрушила мечети, превратив их в хлев для свиней и коров. Обе стороны, команда президента Асада и наша команда, разорвали все контакты более чем на десятилетие", - сказал он.

По словам президента, когда к власти в Сирии пришло новое правительство, Азербайджан с большим энтузиазмом отнесся к этому и, безусловно, поддержал.

"В апреле этого года я встретился с Ахмедом аш-Шараа в Турции и пригласил его посетить Азербайджан, и он приехал с официальным визитом. Мы начали оказывать гуманитарную помощь Сирии. Я отправил в Сирию большую группу во главе с заместителем премьер-министра, чтобы выяснить, как мы можем помочь, что мы можем сделать. Мы хотим только мира для этой страны, для этих людей, которые страдали так много лет, мы хотим, чтобы они жили в мире и развивали свою страну.

Так все и началось. Затем мы обратили внимание на проблему нехватки электроэнергии и начали думать, как мы можем помочь. Было заключено трехстороннее, даже четырехстороннее соглашение между Азербайджаном, Сирией, Турцией и Катаром, чтобы помочь Сирии с природным газом для его преобразования в электроэнергию. Церемония, посвященная началу этого процесса, состоялась 2 августа. Азербайджанский газ через Турцию поступает в Сирию, и правительство Катара проявило щедрость, предоставив на это средства", - сказал глава государства.

Президент напомнил, что на данный момент согласованы поставки в Сирию 1,2 млрд кубометров природного газа.

"Но их потребности выше. Поэтому в будущем мы можем увеличить объемы поставок, чтобы уменьшить их недостачу. Тем временем при нашем посредничестве прошли переговоры между официальными лицами Израиля и Сирии. Мы хотим мира вокруг нас. Наша страна и народ пострадали от агрессии и войны. И мы понимаем, что значит быть беженцем, что значит быть бездомным, не иметь газа, электричества, воды или пропитания. Поэтому мы на протяжении многих лет являемся страной-донором. Мы предоставляем финансовую и гуманитарную помощь почти 100 странам, более 80 странам. Наша цель заключалась лишь в том, чтобы помочь нормализовать ситуацию и создать предсказуемые условия между Израилем и Сирией. И если мы хоть немного смогли помочь, то и это уже приятно. Мы видим наличие потенциала для нормализации отношений. Это привнесет дополнительные элементы в процесс установления мира и предсказуемости на Ближнем Востоке", - подытожил он.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Hesab edirəm ki, İsrail ilə Suriya arasında münasibətlərin normallaşması üçün imkanlar var

Последние новости

