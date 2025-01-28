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Президент Азербайджана: Зангезурский коридор – это уже общепринятый в мире термин

Президент Азербайджана: Зангезурский коридор – это уже общепринятый в мире термин Президент Азербайджана: Зангезурский коридор – это уже общепринятый в мире термин
Внутренняя политика
28 января 2025 г. 15:49
Президент Азербайджана: Зангезурский коридор – это уже общепринятый в мире термин

Среди новых проектов хотел бы отметить Зангезурский коридор. Этот проект был выдвинут Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта.

"После нашей Победы во Второй Карабахской войне этот вопрос был включен в международную повестку дня, внесен в международный лексикон, и сегодня Зангезурский коридор – это уже общепринятое в мире выражение, термин. И конечно же, мы предпринимаем практические шаги для открытия этого коридора", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Zangezur corridor is internationally recognized term

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