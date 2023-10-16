Президент Азербайджана заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Физули

16 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Физули, сообщает Report.
Президент Азербайджана заложил фундамент второго жилого комплекса в городе ФизулиПрезидент Азербайджана заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Физули 16 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Физули, сообщает Report.
Внутренняя политика
16 октября 2023 г. 13:23
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Версия на английском языке Ilham Aliyev lays foundation stone for second residential complex in Fuzuli city
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Füzuli şəhərində ikinci yaşayış kompleksinin təməlini qoyub