Президент Азербайджана заложил фундамент гостиницы Park Forest Hotel Aghdam

Президент Азербайджана заложил фундамент гостиницы Park Forest Hotel Aghdam

13 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в городе Агдам приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиницы Park Forest Hotel Aghdam. Как сообщает Report, председатель правления ООО “PMD Projects” Нариман Топчу

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13 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в городе Агдам приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиницы Park Forest Hotel Aghdam.



Как сообщает Report, председатель правления ООО “PMD Projects” Нариман Топчубашев проинформировал главу государства и первую леди о проекте. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

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