Президент Азербайджана заложил фундамент гостиницы Park Forest Hotel Aghdam

13 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в городе Агдам приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиницы Park Forest Hotel Aghdam.
Как сообщает Report, председатель правления ООО “PMD Projects” Нариман Топчубашев проинформировал главу государства и первую леди о проекте.
Президент Азербайджана заложил фундамент гостиницы Park Forest Hotel AghdamПрезидент Азербайджана заложил фундамент гостиницы Park Forest Hotel Aghdam 13 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в городе Агдам приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиницы Park Forest Hotel Aghdam. Как сообщает Report, председатель правления ООО “PMD Projects” Нариман Топчу
Внутренняя политика
14 февраля 2022 г. 10:07
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13 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в городе Агдам приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиницы Park Forest Hotel Aghdam.
Версия на английском языке President of Azerbaijan lays foundation stone of Park Forest Hotel Aghdam
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti “Park Forest Otel Ağdam” mehmanxanasının təməlini qoyub