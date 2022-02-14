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Президент Азербайджана заложил фундамент гостиницы Park Forest Hotel Aghdam

Президент Азербайджана заложил фундамент гостиницы Park Forest Hotel Aghdam 13 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в городе Агдам приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиницы Park Forest Hotel Aghdam. Как сообщает Report, председатель правления ООО “PMD Projects” Нариман Топчу
Внутренняя политика
14 февраля 2022 г. 10:07
Президент Азербайджана заложил фундамент гостиницы Park Forest Hotel Aghdam

13 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в городе Агдам приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиницы Park Forest Hotel Aghdam.

Как сообщает Report, председатель правления ООО “PMD Projects” Нариман Топчубашев проинформировал главу государства и первую леди о проекте.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan lays foundation stone of Park Forest Hotel Aghdam
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti “Park Forest Otel Ağdam” mehmanxanasının təməlini qoyub

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