Президент Азербайджана: Я уверен, что спорт вносит очень значимый вклад в развитие связей между народами и религиями

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ "Я уверен, что спорт вносит очень значимый вклад в развитие связей между народами и религиями. Проведением спортивных соревнований наша страна преследует одновременно и эту цель".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со спортсменами, участвовавшими в XV летних Паралимпийских играх в бразильском городе Рио-де-Жанейро, и их тренерами.

Глава государства отметил, что несколько дней назад в Рио завершились Паралимпийские игры: "Наша команда вернулась на Родину. Сегодня я пригласил вас, чтобы поздравить. Наша команда выступила очень хорошо. Мы были представлены на этих Играх 24 спортсменами и завоевали 11 медалей. Из них одна золотая, восемь – серебряных, а две – бронзовые. Это очень хороший показатель. Это еще раз показывает, что наши паралимпийцы входят в число сильных команд.

Как вам известно, до вас очень хорошие результаты в Рио показала и наша олимпийская команда, она завоевала 18 медалей. На Олимпийских и Паралимпийских играх азербайджанские спортсмены завоевали 29 медалей. Это еще раз показывает, что Азербайджан – сильная спортивная держава. Спорт в Азербайджане стремительно развивается, и на каждых престижных международных соревнованиях наши спортсмены нас радуют".

Президент И.Алиев подчеркнул, что развитию спорта уделяется большое внимание: "Это – один из основных приоритетов нашей политики. Силу любого государства отражают в том числе и его спортивный потенциал, спортивные достижения. В Азербайджане, как и во всех сферах, есть большое развитие и в спорте. Рад, что число тех, кто хочет заниматься спортом, растет. Спортсмены в Азербайджане достойны большого уважения, и общественность высоко оценивает их деятельность.

Государство всегда окружает спортсменов заботой, и наши спортсмены и на спортивных соревнованиях, и в быту демонстрируют образцовое поведение. Потому что спорт – это такой вид деятельности, где должны побеждать сильные, здесь всегда должна брать верх справедливость. Порой мы видим, что на некоторых соревнованиях принимаются несправедливые решения, в том числе и в отношении наших спортсменов. Конечно, это нас беспокоит и расстраивает. Но, несмотря на все это, Азербайджан уже неоднократно доказывал на различных международных соревнованиях, что мы действительно сильная спортивная держава, у нас сильные спортсмены, которые всегда высоко держат славу Азербайджана".

И.Алиев сообщил, что принимаются комплексные меры по развитию спорта: "Результатом именно этого является то, что сегодня мы показываем высокие результаты на чемпионатах Европы, мира, на Олимпийских и Паралимпийских играх. Правильно организовывается учебно-тренировочный процесс, в то же время создается спортивная инфраструктура. В наших регионах действует более 40 региональных Олимпийских центров. Идут строительные работы в нескольких Олимпийских центрах, и в следующем году они будут продолжены. В 2008 году для паралимпийцев был создан специальный Олимпийских спортивный центр, где тренируются наши спортсмены. Создается другая инфраструктура. В Баку есть спортивные объекты, способные принимать международные соревнования самого высокого уровня. Мир увидел это в прошлом году во время проведения Европейских игр. Кстати, проведение в прошлом году Европейских игр также отражает наш спортивный потенциал. Потому что при принятии этого решения Европейский олимпийский комитет в то же время учитывал и наш спортивный потенциал. Конечно, и наша страна, и город Баку были подготовленными к проведению этих Игр, и все гости, тысячи спортсменов, приехавших в Баку, увидели это. Разумеется, это также было результатом успехов, достигнутых в Азербайджане в спортивной сфере. Наша команда, завоевав историческую победу, была удостоена второго места среди 50 национальных олимпийских команд, в том числе нас порадовали и паралимпийцы.

Предпринимаются необходимые шаги, связанные с развитием страны в целом. Популяризация нашей страны в мире, конечно же, непосредственно связана с этим развитием, и здесь спорту принадлежит особое место. К примеру, Европейские игры привлекли внимание к Азербайджану всей Европы. Аудитория проведенных в этом году соревнований "Формула-1" составляет 500 млн человек. Эти 500 млн человек увидели, что город Баку способен провести данные соревнования. В то же время они увидели красоту, благоустроенность Баку, жизнь нашего города, его жителей, и, конечно же, для многих это было сюрпризом. Они не могли представить, что Азербайджан добился такого развития, что Баку стал одним из красивейших городов мира".

Глава государства заявил, что в этом году в Баку также была проведена Всемирная шахматная олимпиада. По числу участвующих команд это был рекордный результат. По мнению руководства Международной шахматной федерации, это была лучшая Всемирная шахматная олимпиада по уровню организации. То есть, у нас есть прекрасный опыт в этой сфере, все организационные работы решаются на высоком уровне, и сегодня Азербайджан признан в мире как сильное государство, сильная спортивная держава. Завоеванными медалями спортсмены повышают нашу спортивную славу. Проводимые в Баку международные соревнования представляют Азербайджан миру как прекрасную, развитую, прогрессивную страну.

Проведение международных соревнований в нашей стране продолжается: "В следующем году будут проведены Игры исламской солидарности. Если в прошлом году мы собрали в Азербайджане европейских спортсменов, то в следующем году мы соберем в Баку мусульманских спортсменов. Это демонстрируют развитие нашей страны, наши намерения. Я уверен, что спорт вносит очень значимый вклад в развитие связей между народами и религиями. Проведением спортивных соревнований наша страна преследует одновременно и эту цель".

Президент отметил, что спорт имеет очень большое положительное влияние на общество: "Спорт играет огромную роль в воспитании молодого поколения в патриотическом духе. Наше юное поколение - дети, подростки, смотря на вас, берут пример того, как надо достойно представлять наше государство, поднимать ввысь наш флаг. Наши паралимпийцы 11 раз поднимали наш флаг в Рио. Молодое поколение должно быть и обладающим знаниями, профессиональным, в то же время оно обязательно должно быть патриотичным. Потому что патриотизм – основа нашей государственности.

В этом году мы будем отмечать 25-летие восстановления нашей независимости. Абсолютное большинство этих лет – это славные годы. Мы гордимся тем, что сегодня поднялись на этот уровень. Молодое поколение обязательно должно сохранять в будущем эти ценности, чтобы наше развитие было устойчивым, чтобы Азербайджан как независимая страна всегда был на высоте. Поэтому ваше прекрасное выступление в Рио одновременно является прекрасным примером для молодежи. Уверен, что после этих соревнований – Олимпийских, Паралимпийских игр наблюдаемый приток в наши спортивные секции еще более усилится.

Сегодня я еще раз от всей души поздравляю вас, хочу выразить вам свою признательность. Отличившиеся в Играх спортсмены удостоены государственных наград. Предлагаю перейти сейчас к церемонии награждения".